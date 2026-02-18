हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादो बेटों ने मिलकर 70 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, संपत्ति के बंटवारे पर था विवाद

दो बेटों ने मिलकर 70 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, संपत्ति के बंटवारे पर था विवाद

Bengaluru News: बेंगलुरु में संपत्ति विवाद के चलते BMTC के 70 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी की उसके ही दो बेटों ने लाठी-डंडों और रॉड से बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया.

By : तेलगू डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया है. यहां एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की उसके ही दो बेटों ने बेरहमी से हत्या कर दी. यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मृतक 70 साल के व्यक्ति बीएमटीसी (Bangalore Metropolitan Transport Corporation) का सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जिसने जीवनभर मेहनत कर अपनी संपत्ति अर्जित की थी. पिछले कुछ समय से उसके और उसके दो बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा था. आरोपी बेटे पिता पर जीवित रहते संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पिता के इनकार करने से दोनों बेटे नाराज थे.

लाठी-डंडों और रॉड से किया हमला

घटना वाली रात एक बार फिर संपत्ति को लेकर पिता और बेटों के बीच बहस हुई. गुस्से में आकर दोनों बेटों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से अपने ही पिता पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल वृद्ध ने बचाने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी बेटे तब तक हमला करते रहे जब तक उसकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई. खून से लथपथ शव देखकर भी आरोपियों को कोई पछतावा नहीं हुआ.

पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या की वजह संपत्ति विवाद ही थी. पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है.

समाज के लिए गंभीर चेतावनी

इस जघन्य घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है. कुछ गज जमीन और पैसों के लालच में अपने ही माता-पिता की हत्या कर देने की मानसिकता पर लोगों में आक्रोश है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
