Karnataka News: कर्नाटक के जकेरू तांडा में पैसे देने से इनकार करने पर एक शख्स ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. इस संबंध में पुलिस की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, मृत महिला का नाम संधवा बताया गया है. 45 साल की महिला की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं. 4 बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है, जबकि एक अन्य बेटे संतोष जकेरू तांडा में जेसीबी ऑपरेटर के रूप में काम करता था और अपनी मां के साथ रहता था.

मृतक महिला का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है. उसे शराब पीने की आदत है. वह नशे में अपने परिवार के साथ बहस करता था, जो एक नियमित घटना बन गई थी. इस बीच, कुछ दिन पहले कुमार जकेरू तांडा गांव में बेंगलुरु से आया था.

झगड़े में हुई मां की हत्या

बता दें कि आते ही उसने अपनी मां संधवा से जमकर झगड़ा किया. ऐसा ही (26 जनवरी) शाम को भी हुआ. इससे गुस्से में आकर कुमार ने अपनी मां को बिना किसी परवाह के घसीटा और पीटा. उसने अपने घर की दीवार से मां का सिर दे मारा. इससे संधवा के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई. लेकिन गुस्से में कुमार ने वहां से एक पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया, जिससे संधवा की मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना की सूचना तुरंत रायचूर पुलिस स्टेशन को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और कुमार को गिरफ्तार कर लिया. संधवा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. कुमार से आगे की पूछताछ में एक बड़ा झटका लगा.

मां से दो लाख रुपये मांग रहा था कुमार

पूछताछ में सामने आया कि कुमार अपनी मां से दो लाख रुपये मांग रहा था. संधवा ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे संतोष की शादी के लिए भी पैसे बचा रही थी. यह जानकर गुस्से में आया कुमार मां की हत्या करने पर उतारू हो गया.

इससे पहले, कुमार ने संधवा को जमीन बेचकर उसे हिस्सा देने की धमकी दी थी, लेकिन उसने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की. जब स्थानीय लोग कुमार को अपनी मां को पीटने से रोकने गए तो कुमार ने उन्हें भी मारने की धमकी दी. इसके बाद मुदगल पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया.