Karnataka News: कर्नाटक के बेलगावी जिले के सौंदत्ती तालुका के चचडी गांव से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां शराब की लत ने पूरे गांव के सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर दिया है. गांव के पुरुषों और युवाओं में बढ़ती शराबखोरी के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब अन्य गांवों के लोग अपनी बेटियों की शादी यहां करने से इनकार कर रहे हैं.

गांव की महिलाओं ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है. बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्र होकर गांव में चल रही शराब की दुकान को तुरंत बंद करने और अन्य दुकानों के माध्यम से हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की. महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवार टूट रहे हैं और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

नशे की लत से टूट रहे परिवार

महिलाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव के पुरुष और युवा शाम होते ही शराब पीने में लिप्त हो जाते हैं. कई लोग तो घर का अनाज और सामान बेचकर भी शराब खरीद रहे हैं. नशे में घर लौटने के बाद झगड़े, मारपीट और तनाव आम बात हो गई है, जिससे परिवारों का माहौल खराब हो रहा है.

शराब की लत का असर केवल पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी साफ दिख रहा है. पुरुषों के काम पर न जाने और खेतों में काम न करने के कारण महिलाओं पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है. उन्हें घर और खेती दोनों संभालनी पड़ रही है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं.

महिलाओं ने प्रशासन को दी चेतावनी

महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में सरकारी शराब की दुकान के अलावा अवैध रूप से भी शराब बेची जा रही है, जिससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है. इस स्थिति का सामाजिक असर भी सामने आ रहा है. गांव की खराब छवि के कारण बाहर के लोग अपनी बेटियों की शादी यहां करने से इनकार कर रहे हैं. कई युवाओं की शादियां रुक गई हैं, जिससे गांव में असंतोष बढ़ रहा है. महिलाओं ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी.