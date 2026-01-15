Karnataka: 48 साल के बाइक सवार का मांझे से कटा गला, खून बहा, तड़प-तड़पकर हुई मौत

Karnataka News: कर्नाटक से एक दुखद घटना की खबर सामने आई है. यहां पतंग के मांझे से गला कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना उस समय हुई, जब व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था. उसी समय पतंग के धारदार मांझे से उसका गला कट गया, जिसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया. उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही व्यक्ति की सड़क पर ही मौत हो गई.

48 साल के संजूकुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 48 साल के संजूकुमार होसामनी के रूप में हुई है. घातक मांझे के प्रहार से इस व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई. यह भयानक दुर्घटना कर्नाटक के बीदर जिले के तालामदागी रोड पर हुई. सड़क से गुजरते समय संजूकुमार के गले में धारदार मांझा लग गया. पतंग का यह मांझा इतना महीन होता है कि नग्न आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है और इसी वजह से यह दुर्घटना हुई. पता चला है कि व्यक्ति के गले में मांझा लगने के तुरंत बाद बहुत खून बहने लगा. वह बाइक से सड़क पर गिर गया. आखिरी पल में किसी तरह फोन से अपनी बेटी का नंबर डायल करने की कोशिश कर रहा था.

एंबुलेंस आने से पहले ही तोड़ दिया दम

इस स्थिति में संजूकुमार को देखकर उस सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति आगे आया. घायल संजूकुमार के गले से बहुत खून बहता देख, उन्होंने एक कपड़े से घाव को दबाकर खून रोकने की कोशिश की. स्थानीय लोगों ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी. लेकिन उसके आने से पहले ही संजूकुमार ने अंतिम सांस ली. हालांकि, मृतक के परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के खिलाफ शिकायत की है. उनकी शिकायत है कि अगर एम्बुलेंस को पहले बुलाया जाता और स्थानीय लोग थोड़ा सक्रिय होते तो संजूकुमार जीवित होते.

परिवार ने दुर्घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन किया

संजूकुमार की मौत के बाद उनके रिश्तेदार और परिजन दुर्घटनास्थल पर गए. उनके साथ संजूकुमार जहां रहते थे, वहां के स्थानीय लोग भी शामिल हुए. उन्होंने दुर्घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. उन्होंने पतंगों में नायलॉन धागे के उपयोग पर ध्यान देने और उचित कार्रवाई करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि पतंग के धागे से कटने पर आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित की जाएं. इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने मन्ना एखेलली थाने में मामला दर्ज कर लिया है. जांच भी शुरू हो गई है.