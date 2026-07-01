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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापति से ज्यादा इनकम वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार या नहीं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पति से ज्यादा इनकम वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार या नहीं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कोर्ट ने आदेश में कहा कि पत्नी की इनकम पति से ज्यादा है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा. मेंटेनेंस का आदेश तभी दिया जाए, जब यह तय हो जाए कि पत्नी के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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पति-पत्नी के बीच गुजारा भत्ते से जुड़े विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश में साफ कहा कि अगर पत्नी की इनकम पति से ज्यादा है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा. मेंटेनेंस का आदेश तभी दिया जाए, जब यह तय हो जाए कि पत्नी के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है.

जस्टिस सुमालथा की सिंगल बेंच ने यह फैसला मैसूर की एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से शख्स को अपनी पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया  गया था. केस की सुनवाई के दौरान HC ने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि निचली अदालत ने पति की कमाई और उसकी आर्थिक स्थिति पर तो अच्छे से गौर किया, लेकिन पत्नी की आर्थिक संपन्नता को नजरअंदाज कर दिया.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि जब किसी महिला की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियमया हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के जरिए गुजारा भत्ता की मांग की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति को बिना किसी ठोस कारण के मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा, पति-पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाए.

हाईकोर्ट ने रद्द किया अंतरिम आदेश

कोर्ट ने अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अगर भविष्य में परिस्थितियां बदलती हैं तो महिला दोबारा से कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता देने की मांग कर सकती है.

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2024 में हुई शादी, 2 महीने बाद हुए अलग

साल 2024 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन दो महीने के भीतर ही पति-पत्नी अलग हो गए. पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराते हुए पति से हर महीने 1 लाख 13 हजार 515 रुपये गुजारा भत्ता और 50 हजार रुपये कानूनी खर्च की मांग की थी. उधर, पति ने कहा कि वह प्राइवेट नौकरी करता है और उसकी मंथली इनकम ही 57 हजार रुपये है. जबकि पत्नी की मासिक सैलरी 1 लाख से 1.64 लाख रुपये के बीच थी.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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