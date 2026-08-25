‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शादी के बाद पति और पत्नी के बीच के रिश्तों के साथ जिम्मेदारी में बराबरी का हक पर जोर दिया है. कोर्ट ने महिलाओं की इच्छाओं पर पुरुषों की तरफ से दबाव डालने पर आपत्ति जताई है.
- यह टिप्पणी गुजारा भत्ता मामले में, पत्नी के मायके जाने पर हुई।
कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पारिवारिक विवाद के मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं के अधिकार और उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि कोई भी पति यह तय नहीं कर सकता है कि उसकी पत्नी कहां जाएगी और कैसे रहेगी. इसके साथ ही, पति महिला को घर के काम करने या सास-ससुर की देखभाल करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है.
हाई कोर्ट में जस्टिस चिल्लकुर समलता की बेंच ने इस महीने की शुरुआत में 3 अगस्त, 2026 को अपने दिए एक आदेश में यह टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि शादी किसी भी शख्स को अपने पार्टनर की व्यक्तिगत आजादी, इच्छा और व्यक्तित्व को कंट्रोल करने, आदेश देने, उस पर हावी होने या फिर इसे अपने अधीन करने का लाइसेंस नहीं है. किसी भी महिला की स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के नजरिए से पूरी तरह से विपरीत है.
किस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने की थी टिप्पणी
दरअसल, जस्टिस चिल्लकुर समलता की एकल बेंच के सामने एक व्यक्ति की तरफ से फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका पेश की गई थी. फैमिली कोर्ट के दिए आदेश के तहत, शख्स को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी को हर महीने 9,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देने का निर्देश दिया गया था.
याचिकाकर्ता के दावे पर अदालत ने जताई आपत्ति
चायिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा कि उसकी पत्नी उसे या उसके माता-पिता से मंजूरी लिए बिना ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई. जज ने सवाल किया कि किसी भी शादीशुदा महिला को अपने माता-पिता से मिलने के लिए पति या फिर ससुराल वालों से मंजूरी लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए?
उन्होंने कहा कि अदालत यह समझ नहीं पा रही है कि एक भारतीय महिला को जब चाहे अपने माता-पिता से मिलने जाने जैसी अपनी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ससुराल में मौजूद सभी लोगों से मंजूरी लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए. अदालत ने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को घर के काम करने और अपने माता-पिता की देखभाल करने का न तो आदेश दे सकता है और न हीं मांग कर सकता है. घर के काम पुरुषों और महिलाओं को एक बराबर रूप से करने चाहिए.
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