Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शादी के बाद पति और पत्नी के बीच के रिश्तों के साथ जिम्मेदारी में बराबरी का हक पर जोर दिया है. कोर्ट ने महिलाओं की इच्छाओं पर पुरुषों की तरफ से दबाव डालने पर आपत्ति जताई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह टिप्पणी गुजारा भत्ता मामले में, पत्नी के मायके जाने पर हुई।

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पारिवारिक विवाद के मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं के अधिकार और उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि कोई भी पति यह तय नहीं कर सकता है कि उसकी पत्नी कहां जाएगी और कैसे रहेगी. इसके साथ ही, पति महिला को घर के काम करने या सास-ससुर की देखभाल करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है.

हाई कोर्ट में जस्टिस चिल्लकुर समलता की बेंच ने इस महीने की शुरुआत में 3 अगस्त, 2026 को अपने दिए एक आदेश में यह टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि शादी किसी भी शख्स को अपने पार्टनर की व्यक्तिगत आजादी, इच्छा और व्यक्तित्व को कंट्रोल करने, आदेश देने, उस पर हावी होने या फिर इसे अपने अधीन करने का लाइसेंस नहीं है. किसी भी महिला की स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के नजरिए से पूरी तरह से विपरीत है.

किस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने की थी टिप्पणी

दरअसल, जस्टिस चिल्लकुर समलता की एकल बेंच के सामने एक व्यक्ति की तरफ से फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका पेश की गई थी. फैमिली कोर्ट के दिए आदेश के तहत, शख्स को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी को हर महीने 9,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देने का निर्देश दिया गया था. 

याचिकाकर्ता के दावे पर अदालत ने जताई आपत्ति

चायिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा कि उसकी पत्नी उसे या उसके माता-पिता से मंजूरी लिए बिना ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई. जज ने सवाल किया कि किसी भी शादीशुदा महिला को अपने माता-पिता से मिलने के लिए पति या फिर ससुराल वालों से मंजूरी लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए?

उन्होंने कहा कि अदालत यह समझ नहीं पा रही है कि एक भारतीय महिला को जब चाहे अपने माता-पिता से मिलने जाने जैसी अपनी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ससुराल में मौजूद सभी लोगों से मंजूरी लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए. अदालत ने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को घर के काम करने और अपने माता-पिता की देखभाल करने का न तो आदेश दे सकता है और न हीं मांग कर सकता है. घर के काम पुरुषों और महिलाओं को एक बराबर रूप से करने चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः 'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 25 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Karnataka Karnataka High COurt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
इंडिया
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
इंडिया
आंध्रप्रदेश में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, एक ही कमरे में मिले शव
आंध्रप्रदेश में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, एक ही कमरे में मिले शव
इंडिया
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
इंडिया
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
क्रिकेट
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
इंडिया
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
इंडिया
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget