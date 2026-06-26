हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य

Karnataka Government: कर्नाटक सरकार ने डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लेते हुए बिना अनुमति निजी फोटो या वीडियो साझा करने के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

Karnataka Government: कर्नाटक सरकार ने डिजिटल गोपनीयता को मजबूत करने और ऑनलाइन उत्पीड़न के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पुलिस के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि बिना अनुमति निजी फोटो या वीडियो साझा करने अथवा वायरल करने के हर मामले में एफआईआर दर्ज की जाए.

सहमति से वीडियो बनने का मतलब शेयर करने की इजाजत नहीं

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने निजी फोटो या वीडियो बनाने की सहमति दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सार्वजनिक करने या दूसरों के साथ साझा करने की भी अनुमति है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. आदेश में साफ कहा गया है कि निजी सामग्री को बिना अनुमति साझा करना या प्रसारित करना अलग से संज्ञेय अपराध माना जाएगा, भले ही वह सामग्री पहले व्यक्ति की सहमति से रिकॉर्ड की गई हो.

इन धाराओं में दर्ज होगी FIR

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करनी होगी. इनमें बीएनएस की धारा 77 तथा आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A शामिल हैं, जहां ये धाराएं लागू होती हैं.


यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव

शिकायत लेने से इनकार या देरी नहीं होगी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पीड़ित ने वीडियो या फोटो रिकॉर्ड करने की सहमति दी थी, तो केवल इसी आधार पर पुलिस शिकायत लेने से इनकार नहीं कर सकती और न ही एफआईआर दर्ज करने में देरी कर सकती है. यदि किसी मामले में निजी फोटो या वीडियो के जरिए ब्लैकमेल, वसूली, धमकी या यौन संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है, तो जांच अधिकारियों को आपराधिक धमकी और जबरन वसूली से जुड़ी अतिरिक्त धाराएं भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

जीरो एफआईआर भी होगी दर्ज

यदि घटना किस थाना क्षेत्र की है, यह स्पष्ट नहीं है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन को जीरो एफआईआर दर्ज करनी होगी. इसके बाद बिना देरी किए मामला संबंधित थाने को भेजा जाएगा. सरकार ने जांच अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या ब्लॉक कराने की कार्रवाई करने और तकनीकी सहायता के लिए साइबर क्राइम यूनिट के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है.

पीड़ित की पहचान रहेगी गोपनीय

आदेश में कहा गया है कि पीड़ित के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाए. पीड़ित की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए. किसी भी तरह की विक्टिम ब्लेमिंग से बचा जाए. जहां संभव हो, महिला पीड़ितों की शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाए.

लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इस गलतफहमी में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है कि रिकॉर्डिंग की सहमति का मतलब उसे साझा करने की भी सहमति है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Karnataka Government Cyber Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
94 साल की महालक्ष्मम्मा ने भारतीय पहचान वापस पाने US नागरिकता छोड़ी, बोलीं - 'अंतिम सांस फिर से भारतीय बनकर लेना है...'
94 साल की महालक्ष्मम्मा ने भारतीय पहचान वापस पाने US नागरिकता छोड़ी, बोलीं - 'अंतिम सांस फिर से भारतीय बनकर लेना है...'
इंडिया
'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...
'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...
इंडिया
Odisha Murder Case: ओडिशा में रिश्तों का खूनी अंत! पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 2 गिरफ्तार
ओडिशा में रिश्तों का खूनी अंत! पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 2 गिरफ्तार
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
बिहार
पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा
पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
ABP NEWS
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
ABP NEWS
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
ABP NEWS
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Embed widget