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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में बदल जाएगी पूरी कैबिनेट, डीके सरकार में रहेगा सिद्धारमैया का वर्चस्व, जानिए इनसाइड स्टोरी

कर्नाटक में बदल जाएगी पूरी कैबिनेट, डीके सरकार में रहेगा सिद्धारमैया का वर्चस्व, जानिए इनसाइड स्टोरी

Karnataka Government Formation: कर्नाटक की नई कैबिनेट में सिद्धारमैया खेमे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है. कांग्रेस नेतृत्व राज्य में 4 उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के विकल्प पर विचार कर रहा है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 May 2026 10:12 PM (IST)
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शुक्रवार (29 मई 2026) को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. उनकी इस बैठक के बाद कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है. डीके शिवकुमार भले ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हों, लेकिन सिद्धारमैया का कैबिनेट में बोलबाला दिखाई देगा.

सिद्धारमैया खेमे का ज्यादा प्रभाव

नई कैबिनेट में सिद्धारमैया खेमे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने अपने समर्थक नेताओं और संभावित मंत्रियों की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने नई सरकार और कैबिनेट में अपने गुट को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी. बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया अपने बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया को नई कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दिलाने के पक्ष में हैं.

सामाजिक समीकरण तलाश रही कांग्रेस

सूत्रों का दावा है कि उन्होंने हाईकमान के सामने यतींद्र के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग भी रखी है. सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व 3 से 4 उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. संभावित सामाजिक समीकरणों के तहत दलित वर्ग से जी परमेश्वर या प्रियांक खरगे, ओबीसी से यतींद्र सिद्धारमैया, लिंगायत समुदाय से एमबी पाटिल या ईश्वर खंड्रे और अल्पसंख्यक वर्ग से केजे जॉर्ज, यूटी खादर या जमीर अहमद खान के नामों पर चर्चा चल रही है.

कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव ‘AHINDA’ फॉर्मूले के आधार पर लड़ा था. AHINDA का अर्थ है- अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों का गठजोड़. सिद्धारमैया खुद ओबीसी की कुरुबा जाति से आते हैं, इसलिए इस सामाजिक समीकरण का कांग्रेस को बड़ा लाभ मिला था.

युवाओं को दी जा सकती है ज्यादा जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि नई कैबिनेट में ‘अहिंदा’ वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए. साथ ही 50 साल से कम उम्र के युवा विधायकों को भी सरकार में ज्यादा मौका मिले. राहुल गांधी पहले भी सिद्धारमैया को युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की सलाह दे चुके हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं. मौजूदा मंत्रिमंडल से करीब एक दर्जन मंत्रियों को हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है. कर्नाटक में मुख्यमंत्री समेत कुल 34 मंत्री पद हैं.

ये भी पढ़ें : विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शामिल होने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन डोप टेस्ट में शामिल न होने पर किए सवाल

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 29 May 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka DK SHivakumar
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