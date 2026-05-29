कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शुक्रवार (29 मई 2026) को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. उनकी इस बैठक के बाद कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है. डीके शिवकुमार भले ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हों, लेकिन सिद्धारमैया का कैबिनेट में बोलबाला दिखाई देगा.

सिद्धारमैया खेमे का ज्यादा प्रभाव

नई कैबिनेट में सिद्धारमैया खेमे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने अपने समर्थक नेताओं और संभावित मंत्रियों की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने नई सरकार और कैबिनेट में अपने गुट को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी. बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया अपने बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया को नई कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दिलाने के पक्ष में हैं.

सामाजिक समीकरण तलाश रही कांग्रेस

सूत्रों का दावा है कि उन्होंने हाईकमान के सामने यतींद्र के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग भी रखी है. सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व 3 से 4 उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. संभावित सामाजिक समीकरणों के तहत दलित वर्ग से जी परमेश्वर या प्रियांक खरगे, ओबीसी से यतींद्र सिद्धारमैया, लिंगायत समुदाय से एमबी पाटिल या ईश्वर खंड्रे और अल्पसंख्यक वर्ग से केजे जॉर्ज, यूटी खादर या जमीर अहमद खान के नामों पर चर्चा चल रही है.

कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव ‘AHINDA’ फॉर्मूले के आधार पर लड़ा था. AHINDA का अर्थ है- अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों का गठजोड़. सिद्धारमैया खुद ओबीसी की कुरुबा जाति से आते हैं, इसलिए इस सामाजिक समीकरण का कांग्रेस को बड़ा लाभ मिला था.

युवाओं को दी जा सकती है ज्यादा जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि नई कैबिनेट में ‘अहिंदा’ वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए. साथ ही 50 साल से कम उम्र के युवा विधायकों को भी सरकार में ज्यादा मौका मिले. राहुल गांधी पहले भी सिद्धारमैया को युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की सलाह दे चुके हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं. मौजूदा मंत्रिमंडल से करीब एक दर्जन मंत्रियों को हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है. कर्नाटक में मुख्यमंत्री समेत कुल 34 मंत्री पद हैं.

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