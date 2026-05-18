कर्नाटक के एलीफेंट कैंप में दर्दनाक हादसा, हाथियों की लड़ाई में महिला पर्यटक की मौत

कर्नाटक के कोडागु जिले स्थित मशहूर डुबारे एलीफेंट कैंप में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. दो हाथियों के बीच हुई अचानक लड़ाई की चपेट में आने से चेन्नई की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई.जानकारी के मुताबिक, घटना सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच हुई. उस समय पर्यटक कैंप के पास नदी किनारे मौजूद थे. इसी दौरान दो हाथी अचानक आपस में भिड़ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

चश्मदीदों के अनुसार, लड़ाई के दौरान एक हाथी गिर पड़ा और उसकी चपेट में आकर 33 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.मृतका की पहचान तमिलनाडु के चेन्नई निवासी जिनू के रूप में हुई है

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वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी

घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे ने डुबारे एलीफेंट कैंप में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. डुबारे एलीफेंट कैंप कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक हाथियों को करीब से देखने और उनसे जुड़ी गतिविधियों का अनुभव लेने पहुंचते हैं.

डुबारे कैंप की खासियत

डुबारे एलीफेंट कैंप कर्नाटक के कोडागु (कूर्ग) जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और हाथी ट्रेनिंग सेंटर है। यह कैंप प्राकृतिक सुंदरता, जंगल के माहौल और हाथियों के साथ अनोखे अनुभव के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां वन विभाग की देखरेख में ट्रेंड हाथियों की देखभाल की जाती है। पहले इन हाथियों का इस्तेमाल जंगलों में लकड़ी ढोने और अन्य वन कार्यों के लिए किया जाता था। डुबारे कैंप में आने वाले पर्यटक हाथियों को नहलाने, उन्हें खाना खिलाने और उनके व्यवहार को करीब से देखने का अनुभव ले सकते हैं। यही वजह है कि यह जगह परिवारों, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।

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