हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के नेतृत्व बनी कर्नाटक की नई सरकार, जानें कौन है सबसे अमीर मंत्री और कितनी है संपत्ति

Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के नेतृत्व बनी कर्नाटक की नई सरकार, जानें कौन है सबसे अमीर मंत्री और कितनी है संपत्ति

Karnataka New CM DK Shivakumar: 1,413 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित संपत्ति वाले डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. जी. परमेश्वर बने उपमुख्यमंत्री.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. उनकी घोषित संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसके चलते वे शपथ लेने वाले सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं. उनकी संपत्ति में बड़ी मात्रा में जमीन, लग्जरी संपत्तियां और विभिन्न वित्तीय निवेश शामिल हैं.

इसी वजह से उन्हें देश के सबसे अमीर मौजूदा मुख्यमंत्रियों में गिना जा रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कांग्रेस नेता जी. परमेश्वर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि अभी तक विभागों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 14 नेताओं के नाम सामने आए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह से पहले डी.के. शिवकुमार ने संकेत दिया कि उनके साथ 13 मंत्री भी शपथ लेंगे. हालांकि उन्होंने मंत्रियों के नामों को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी. प्रस्तावित मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया का नाम भी शामिल बताया जा रहा है. नई मंत्रिपरिषद में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों दोनों को जगह दी गई है. इनमें से कई नेता पहले भी कांग्रेस सरकार में जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. कांग्रेस का प्रयास अनुभव और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! ATF के लिए ₹10,000 करोड़, दिल्ली में पुराने वाहन हटेंगे, बिहार समेत कई राज्यों को सड़क परियोजनाओं की सौगात

कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए. इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रमुख हैं. इसके अलावा कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.

मुख्यमंत्री बनने की खुशी में विशेष पूजा-पाठ

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शाम 4:05 बजे बेंगलुरु स्थित लोक भवन के ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस समारोह के साथ ही राज्य में नई कांग्रेस सरकार औपचारिक रूप से कामकाज शुरू करेगी. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद विभागों का बंटवारा भी घोषित किया जा सकता है.

शपथ ग्रहण समारोह से पहले डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु स्थित अपने आवास के बाहर पहुंचे समर्थकों का अभिवादन किया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके मुख्यमंत्री बनने की खुशी में विशेष पूजा-पाठ और जश्न का आयोजन किया.

ये भी पढ़ें: Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट

Published at : 03 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Karnataka CM OATH DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के नेतृत्व बनी कर्नाटक की नई सरकार, जानें कौन है सबसे अमीर मंत्री और कितनी है संपत्ति
डीके शिवकुमार के नेतृत्व बनी कर्नाटक की नई सरकार, जानें कौन है सबसे अमीर मंत्री और कितनी है संपत्ति
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
इंडिया
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
इंडिया
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
धर्म
Tulsi: दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम?
मुस्लिम देशों में क्यों बढ़ रही भारतीय तुलसी की मांग?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget