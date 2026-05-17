Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संगठनों ने सुरक्षा बढ़ाने व नियमित पेट्रोलिंग की भी मांग की.

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में रविवार (17 मई, 2026) को हिंदूवादी संगठनों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक FIR दर्ज करवाई है. दरअसल, मामला बेंगलुरु के कॉटनपेट इलाके का है, जहां एक व्यक्ति पर 4 मई की रात जैन मंदिर के पास स्थित एक गली में गाय के साथ कथित अमानवीय कृत्य किए जाने का आरोप लगाया गया है. घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है.

जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन और RSS कार्यकर्ता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत सौंपी. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर हेमंत ने तत्काल FIR दर्ज कर पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा.

पुलिस ने सीसीटीवी से मामले की जांच की शुरू

पुलिस ने आसपास के घरों और दुकानों के CCTV फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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हिंदूवादी संगठनों ने लगाया आरोप

हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रात के समय पर्याप्त स्ट्रीट लाइट व्यवस्था नहीं रहती और पुलिस पेट्रोलिंग भी बेहद कम होती है. उनका कहना है कि इसी कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, स्ट्रीट लाइट बढ़ाने और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है. संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

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