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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सत्ता में पद चाहने वालों शिवकुमार के पास जाओ और पार्टी के लिए काम करने वाले...', कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष हरिप्रसाद का बड़ा बयान

'सत्ता में पद चाहने वालों शिवकुमार के पास जाओ और पार्टी के लिए काम करने वाले...', कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष हरिप्रसाद का बड़ा बयान

बी. के. हरिप्रसाद ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में वह उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे. पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को और तेज किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 04 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने गुरुवार (4 जून, 2026) को कहा कि जो लोग पद और सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं, वे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ जा सकते हैं. वहीं, जो लोग संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, उनका स्वागत है.

बेंगलुरु में कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बयान दिया. उनके इस बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है. हरिप्रसाद ने कहा, 'जो लोग सत्ता और पद चाहते हैं, वे डी.के. शिवकुमार के साथ जा सकते हैं. जो लोग पार्टी को संगठित और मजबूत बनाना चाहते हैं, वे मेरे साथ आ सकते हैं. आइए, जिम्मेदारियां बांटकर काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं. मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा.'

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन में होने वाले बदलावों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ताओं के हितों और कल्याण की जिम्मेदारी वह खुद संभालेंगे. उन्होंने कहा, 'जो लोग पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. सरकार और संगठन में अलग-अलग स्तरों पर काम कर चुके लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए.'

राष्ट्रीय नेतृत्व का जिक्र करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'वह पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. अगर हम उनके प्रयासों को और मजबूती देना चाहते हैं, तो हमें भी सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना होगा और आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी.'

यह भी पढ़ें:- Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल

हरिप्रसाद ने कहा कि उनके बयान का कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारियों और पार्टी को मजबूत बनाने के संदर्भ में थी. उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में वह उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे. पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को और तेज किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, ये बयान उन पूर्व मंत्रियों को निशाना बनाकर दिए गए हैं, जो शिवकुमार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए सक्रिय रूप से लॉबिंग कर रहे हैं. इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बी.के. हरिप्रसाद के सदाशिवनगर स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी.

यह भी पढ़ें:- '...तो ऐसे ही जानें जाती रहेंगी', मालवीय नगर अग्निकांड पर कांग्रेस का बड़ा दावा, सरकार को दी यह सलाह

Input By : IANS
Published at : 04 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka DK Sivakumar CONGRESS
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