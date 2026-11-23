कर्नाटक के बेलूर से हाथियों की की शिफ्टिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस में सियासी घमासान चल रहा है. हाथियों की शिफ्टिंग के खिलाफ कांग्रेस विधायक नयना मोटम्मा ने सोमवार (23 नवंबर) को इस्तीफा सौंप दिया. हासन जिले के बेलूर से जंगली हाथियों को चिकमगलूर स्थित भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की ओर भेजा जा रहा है. नयना इसके खिलाफ हैं.

एमएलए नयना ने इस्तीफे से एक दिन पहले, दो अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर चेतावनी दी थी कि अगर हाथियों की शिफ्टिंग नहीं रोकी गई, तो वे इस्तीफा दे देंगी. मुदिगेरे की विधायक मोटाम्मा ने इस्तीफे के बाद अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है. उनके इस्तीफे से चिक्कमगलुरु के तीन कांग्रेस विधायकों का इस अभियान के खिलाफ विरोध और तेज हो गया है.

हाथियों की क्यों शिफ्टिंग नहीं चाहते हैं कांग्रेस विधायक

मोटाम्मा, श्रृंगेरी के विधायक टीडी राजेगौड़ा और चिक्कमगलुरु के विधायक एचडी थम्मैया का कहना है कि हासन जिले से हाथियों को लाने से उनके इलाके में इंसान और हाथियों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा.

अहम बात यह भी है कि मोटम्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेजिगनेशनल लेटर दिखाय था और कहा था कि अगर हाथियों को वापस नहीं भेजा गया, तो वह सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वन अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों की आपत्तियों के बावजूद, उनसे बात किए बिना ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी.

हाथियों की शिफ्टिंग पर क्या बोले राजेगौड़ा

'हिन्दुस्तान टाइम्स' की खबर के मुताबिक, राजेगौड़ा ने कहा कि पिछले 18 महीनों में उनके इलाके में हाथियों के हमलों से कुछ लोगों की जान जा चुकी है. इसी वजह से यहां और हाथियों को लाने से खतरा और बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि मुथोडी जंगलों में पहले से ही 450 से अधिक हाथी मौजूद हैं.

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