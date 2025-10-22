हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान

क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान

Karnataka CM: राज्य के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने एक समारोह में कहा कि मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में हैं. कर्नाटक को अब प्रगतिशील और वैचारिक सोच वाले नेताओं की जरूरत है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Oct 2025 08:19 PM (IST)
कर्नाटक की राजनीति में बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के दिए एक बयान के बाद हलचल मच गई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने एक समारोह में अपने पिता के राजनीतिक जीवन को लेकर बयान दिया. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को अब प्रगतिशील और वैचारिक सोच वाले नेताओं की जरूरत है. वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली के अगले मुख्यमंत्री होने की ओर भी संकेत दिए हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने यह बयान राज्य के बेलगावी जिले के रायबाग ताल्लुक के काप्पलगुड़ी गांव में संत कनकदास की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान दिया. यतींद्र ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में हैं. कर्नाटक को अब प्रगतिशील और वैचारिक सोच वाले नेताओं की जरूरत है. सतीश जारकीहोली इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं. वह एक मिसाल कायम करके हमारा नेतृत्व करेंगे.’

यतींद्र के बयान में राज्य में मची सियासी हलचल

यतींद्र का बयान सामने आने के बाद राज्य की सियासी गलियों में हड़कंप मच गया है और सत्ताधारी पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है. सियासी गलियों में अटकलें लगाई जा रही है कि ‘क्या यतींद्र ने यह इशारा कर दिया है कि सतीश जारकीहोली कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या सीएम की कुर्सी अब जरकिहोली परिवार की ओर झुक गई है? क्या यतींद्र ने अपने संबोधन के दौरान नवंबर क्रांति का भी संकेत दिया है? वहीं, यतींद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका यह बयान उनके पिता के साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने के फैसले से जुड़ा था.

यतींद्र के बयान पर क्या बोले उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र के बयान सामने आने के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पर टिप्पणी की है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपको यतींद्र से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सिर्फ पार्टी का हाई कमान की बात मानेंगे और एक साथ काम करेंगे.

Published at : 22 Oct 2025 08:19 PM (IST)
