कर्नाटक में अब शिक्षकों के नाम के आगे लगेगा 'Tr', क्या बोले डीके शिवकुमार?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार (5 सितंबर, 2026) को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान को लेकर एक अहम सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉक्टरों के नाम के आगे ‘Dr.’, इंजीनियरों के नाम के आगे ‘Er.’, प्रोफेसरों के नाम के आगे ‘Prof.’ लगाया जाता है, इसके अलावा, विधायकों के साथ ‘MLA’ और सांसदों के साथ ‘MP’ लिखा जाता है, ठीक उसी तरह से अब शिक्षकों के नाम के आगे ‘Tr.’ यानी टीचर (Teacher) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य- डीके शिवकुमार

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, ‘शिक्षक समाज और शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव हैं और उनका सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. मैं खुद शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति हूं और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है.’

इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी अपने नाम के आगे ‘Tr.’ लगाने की अपील की. साथ ही, लोगों से भी शिक्षकों को इसी संबोधन से सम्मान देने का आग्रह किया.

X पोस्ट में शिक्षकों को लेकर बोले मुख्यमंत्री DKS

कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने इस संबंध में X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘एक शिक्षक हर उस व्यक्ति को बनाता है, जो आगे चलकर देश के निर्माण में अपना योगदान देता है. भारत में एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं, जिसमें कर्नाटक के करीब 4.5 लाख शिक्षक भी शामिल हैं, जो हर दिन हमारे बच्चों के सोचने के तरीके, उनके चरित्र और भविष्य को आकार दे रहे हैं.’

A teacher builds every person who goes on to build the nation.



India’s more than one crore teachers, including nearly 4.5 lakh teachers in Karnataka, are shaping the minds, character and future of our children every single day.



Every doctor who heals, engineer who builds,… pic.twitter.com/hQecWpPSWB — DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 5, 2026

उन्होंने कहा, ‘हर उस डॉक्टर के पीछे, जो लोगों का इलाज करता है; इंजीनियर के पीछे, जो निर्माण करता है; किसान के पीछे, जो हमारा पेट भरता है; अधिकारी के पीछे, जो सेवा करता है; उद्यमी के पीछे, जो निर्माण करता है और नेता के पीछे, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हर व्यक्ति के पीछे एक शिक्षक जरूर होता है. वो शिक्षक जिसने सबसे पहले उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें यह दिखाया कि वे क्या-क्या हासिल कर सकते हैं.’

मात्र दो अक्षरों में जीवनभर की सेवा छिपी है- शिवकुमार

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस साल शिक्षक दिवस पर कर्नाटक सरकार ने शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए एक विशेष पहल की है. आज से कर्नाटक के शिक्षक अपने नाम के आगे गर्व के साथ ‘Tr.’ प्रिफिक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘यह भले ही सिर्फ दो अक्षर हैं, लेकिन इनमें उनके जीवनभर की सेवा छिपी है. Tr. सिर्फ एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक सामाजिक पहचान है, जो अपना जिंदगी दूसरी का भविष्य संवारने के लिए समर्पित कर दिया.’

शिक्षकों का सम्मान करने वाला समाज भविष्य का सम्मान करता है- CM

शिवकुमार ने कहा, ‘जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, वो असलियत में अपने भविष्य का सम्मान करता है. कर्नाटक हर उस शिक्षक को सलाम करता है, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी गलतियों को सुधारा, हमारे सपनों को बढ़ावा दिया और हमसे पहले हम पर भरोसा किया.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे बच्चों के भविष्य, कर्नाटक के निर्माण में योगदान देने और भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए धन्यवाद. Tr. वह सम्मान है, जिसे आपने अपने समर्पण और सेवा भाव से सच में अर्जित किया है.’

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