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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक CM ने केन्द्र से मांगी कृषि ऋण माफी पर मदद, पार्क विधेयक का बचाव

कर्नाटक CM ने केन्द्र से मांगी कृषि ऋण माफी पर मदद, पार्क विधेयक का बचाव

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की. उन्होंने भाजपा नेताओं से भी अपील की कि वे इस मुद्दे को दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए उनके साथ आएं.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 04 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की. उन्होंने भाजपा नेताओं से भी अपील की कि वे इस मुद्दे को दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए उनके साथ आएं. मुख्यमंत्री ने विवादित पार्क विधेयक को वापस लेने के अपनी सरकार के फैसले का भी बचाव किया.

यह विधेयक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जनहित की परियोजनाओं के लिए पार्कों और बगीचों की 5 प्रतिशत भूमि के उपयोग की अनुमति देता था. विधेयक वापस लिए जाने पर भाजपा द्वारा इसे अपनी जीत बताने की आलोचना करते हुए शिवकुमार ने पार्टी को "विकास-विरोधी" करार दिया और कहा कि बेंगलुरु की मौजूदा समस्याओं के लिए भाजपा जिम्मेदार है.

कर्नाटक सरकार ने मांगी केंद्र से मदद

बागलकोट और विजयनगर जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से पहले शिवकुमार ने कहा, "आपने भाजपा और जेडी(एस) की राजनीति देखी है. हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र के दौरान किसानों और सूखे की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हुई.

यही वजह है कि विशेष सत्र बुलाया गया है." उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मानसून सत्र के दौरान सूखे के मुद्दे पर चर्चा का अवसर नहीं मिलने से भाजपा और जेडी(एस) के कई विधायक भी नाराज थे. कांग्रेस के विधायकों ने भी इस संबंध में चिंता जताई थी.

पार्क विधेयक का बचाव

शिवकुमार ने कहा, "मैं किसानों की मदद करना चाहता हूं. केंद्र सरकार को भी इसके लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए. इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाने की जरूरत है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र भी कृषि ऋण माफी की मांग कर चुके हैं. जब प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि राज्य सूखे की मार झेल रहा है, तो कृषि ऋण माफी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए."

उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक से अपील की कि वे उनके साथ दिल्ली चलें और केंद्र सरकार के सामने किसानों के ऋण माफी की मांग उठाएं, क्योंकि इस विषय पर अंतिम निर्णय केंद्र के हाथ में है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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Karnataka Chief Minister
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