बेंगलुरु में खुले नाले में गिरकर घायल हुए BJP नेता, मंत्री और MLA के खिलाफ शिकायत दर्ज

कर्नाटक में BJP मिल्क सेल के स्टेट कन्वीनर राघवेंद्र शेट्टी ने बेंगलुरु के इंचार्ज मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, विधायक बिरथी सुरेश और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके साथ गंभीर हादसा हुआ. राघवेंद्र शेट्टी का कहना है कि 17 जुलाई को वह एक खुले नाले में गिर गए थे. उनके अनुसार, नाले की सफाई का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन उसे बिना किसी बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा व्यवस्था के खुला छोड़ दिया गया था. इसी वजह से वह लगभग छह फुट गहरे नाले में गिर गए.

राघवेंद्र शेट्टी ने शिकायत में कहा है कि हादसे में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है. डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी है और उनका दावा है कि वह कम से कम छह महीने तक सामान्य रूप से चल नहीं पाएंगे. शेट्टी ने मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, विधायक बिरथी सुरेश और संबंधित अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे विकास और सफाई कार्यों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई.

Bengaluru, Karnataka: BJP Milk Cell State Convenor Raghavendra Shetty has filed a police complaint against Bengaluru In-charge Minister Krishna Byre Gowda, MLA Byrathi Suresh, and GBA officials, alleging negligence that led to a serious accident. Shetty claimed he fell into a… pic.twitter.com/LZwrotiE1A — IANS (@ians_india) July 21, 2026

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पुलिस मामले की जांच कर रही

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर निर्माण और सफाई कार्य के बाद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है.

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