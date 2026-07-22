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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarnataka BJP: बेंगलुरु में खुले नाले में गिरकर घायल हुए BJP नेता, मंत्री और MLA के खिलाफ शिकायत दर्ज

Karnataka BJP: बेंगलुरु में खुले नाले में गिरकर घायल हुए BJP नेता, मंत्री और MLA के खिलाफ शिकायत दर्ज

BJP मिल्क सेल के स्टेट कन्वीनर राघवेंद्र शेट्टी ने बेंगलुरु में खुले नाले में गिरकर घायल होने के बाद मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, MLA बिरथी सुरेश और GBA अधिकारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 05:44 AM (IST)
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कर्नाटक में BJP मिल्क सेल के स्टेट कन्वीनर राघवेंद्र शेट्टी ने बेंगलुरु के इंचार्ज मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, विधायक बिरथी सुरेश और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके साथ गंभीर हादसा हुआ. राघवेंद्र शेट्टी का कहना है कि 17 जुलाई को वह एक खुले नाले में गिर गए थे. उनके अनुसार, नाले की सफाई का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन उसे बिना किसी बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा व्यवस्था के खुला छोड़ दिया गया था. इसी वजह से वह लगभग छह फुट गहरे नाले में गिर गए.

राघवेंद्र शेट्टी ने शिकायत में कहा है कि हादसे में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है. डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी है और उनका दावा है कि वह कम से कम छह महीने तक सामान्य रूप से चल नहीं पाएंगे. शेट्टी ने मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, विधायक बिरथी सुरेश और संबंधित अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे विकास और सफाई कार्यों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई.

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पुलिस मामले की जांच कर रही

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर निर्माण और सफाई कार्य के बाद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 05:44 AM (IST)
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