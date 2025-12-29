Bengaluru Suicide News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है. लगभग एक हजार किलोमीटर की यात्रा कर एक लड़का नागपुर आया था. उसने एक होटल में डेरा डाला था. उसके साथ उसकी मां भी थी. इसी होटल से लड़के का शव बरामद हुआ है. यह उल्लेखनीय है कि इस लड़के की पत्नी की मृत्यु मात्र तीन दिन पहले हुई थी.

सूत्रों के मुताबिक, वह लड़की आत्महत्या कर चुकी है. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि बेंगलुरु से नागपुर आए लड़के ने आत्महत्या कर ली है. यहां तक कि उसकी मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है. वह महिला अस्पताल में मौत से जूझ रही है. सुना जा रहा है कि उसकी हालत काफी गंभीर है.

शव सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला

लड़के का नाम सूरज शिवन्ना है और उसकी उम्र 36 साल है. उसका शव होटल के कमरे में सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला. तीन दिन पहले बेंगलुरु में सूरज की पत्नी गनवी की मौत हो गई थी. लड़की ने आत्महत्या कर ली है, ऐसा उसके माता-पिता के दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पता चला है.

दो महीने पहले हुई थी शादी

29 अक्टूबर को बेंगलुरु में सूरज और गनवी की शादी हुई थी. इसके बाद नवविवाहित जोड़ा श्रीलंका में हनीमून पर गया था. हालांकि, योजना के मुताबिक हनीमून ट्रिप नहीं हो पाया. कुछ ही दिनों में सूरज और गनवी बेंगलुरु लौट आए. उनके रिश्ते में समस्या आ गई थी. गनवी के परिवार का दावा है कि उन्होंने अपनी 26 साल की बेटी को घर वापस बुलाया था, क्योंकि गनवी ने कहा था कि शादी के बाद से ही वह अपने ससुराल वालों से तिरस्कार और अपमान झेल रही थी.

दहेज के लिए किया बेटी को परेशान

अपने घर लौटने के बाद पिछले मंगलवार को गनवी ने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसे बचाया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया. गनवी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. इसके बाद गुरुवार को उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत के बाद बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई. इसमें शिवन्ना और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत की गई थी. लड़की के परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि वे दहेज के लिए गनवी को परेशान कर रहे थे. गनवी के परिवार ने शिवन्ना के घर के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया था. गनवी के परिवार के सदस्यों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी.

मां अस्पताल में मौत से लड़ रही

अपने शहर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद सूरज अपनी मां जयंती के साथ बेंगलुरु छोड़कर नागपुर आ गया था. इसके बाद पुलिस ने होटल से सूरज का शव बरामद किया. सूरज के भाई संजय ने नागपुर पुलिस को सूचित किया कि वर्धा रोड के होटल में उसके भाई और मां ने आत्महत्या करने की कोशिश की है. सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, सूरज की मां नागपुर के अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं.