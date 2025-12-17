Karnataka News: हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जो समाज में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की खामियों और मानवीय संवेदना की कमी को उजागर करती है. एक के बाद एक अस्पतालों के उदासीन रवैये और सड़क पर गुजरने वाले लोगों के मदद न करने की वजह से एक 34 साल के युवक की मौत हो गई.

इस घटना के कारण 5 साल के बेटे और 18 महीने की बेटी ने अपने पिता को खो दिया. एक लड़की ने अपने पति को खो दिया और एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, जिसने पहले ही अपने 5 अन्य बच्चों को खो दिया था. यही बेटा उसका आखिरी सहारा था.

दंपति की बाइक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई

एक बाइक पर सवार होकर, युवक और उसकी पत्नी एक के बाद एक अस्पतालों में घूम रहे थे. मदद के बदले में, उन्हें उदासीन व्यवहार मिला. फिर दंपति की बाइक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. युवक सड़क पर दर्द से कराह रहा था. हाथ जोड़कर, आंसुओं से रोते हुए, पत्नी ने व्यावहारिक रूप से अपने पति की जान की भीख मांगी, लेकिन राहगीरों में से किसी ने भी लड़की की बेबसी पर ध्यान नहीं दिया. एक के बाद एक गाड़ियां सरपट दौड़ रही थीं. अंत में, एक कैब ड्राइवर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई.

युवक को दिल का दौरा पड़ा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक का नाम वेंकटरमन है. वह एक गैरेज मैकेनिक के रूप में काम करता था. दक्षिण बेंगलुरु के बालाजी नगर का रहने वाला यह युवक सुबह साढ़े तीन बजे सीने में दर्द महसूस कर रहा था. बाद में पता चला कि उसे एक छोटा सा दिल का दौरा पड़ा था. स्थिति तेजी से बिगड़ी. युवक बहुत जल्दी बीमार पड़ गया और कोई रास्ता न देखकर, वेंकटरमन अपनी पत्नी के साथ इलाज की उम्मीद में मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल पड़े. पहले दंपति एक निजी अस्पताल गए. शिकायत है कि अस्पताल ने कहा कि कोई डॉक्टर नहीं है.

इसके बाद वेंकटरमन और उनकी पत्नी एक और निजी अस्पताल गए. वहां युवक का ईसीजी किया गया. रिपोर्ट में पता चला कि उसे एक छोटा सा दिल का दौरा पड़ा था. वेंकटरमन के परिवार का आरोप है कि उस समय अस्पताल ने युवक को आपातकालीन इलाज नहीं दिया. यहां तक कि एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं की गई थी. इसके बजाय, वेंकटरमन को जय नगर के श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज ले जाने के लिए कहा गया.

एक के बाद कई अस्पतालों के लगाए चक्कर

कोई मदद न मिलने पर, वेंकटरमन और उनकी पत्नी फिर से बाइक पर सवार होकर उस अस्पताल की ओर रवाना हो गए. रास्ते में वे दुर्घटना का शिकार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वेंकटरमन की पत्नी सड़क पर दौड़ रही हर कार से मदद की भीख मांग रही थी. हाथ जोड़कर रोते हुए, वह तेजी से दौड़ती हुई कारों की ओर दौड़ती थी.

फिर वापस आकर देखती थी कि उसका पति ठीक है या नहीं. कुछ समय बीत जाने के बाद, एक कैब ड्राइवर ने वेंकटरमन की विनती का जवाब दिया. हालांकि, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका. डॉक्टरों ने वेंकटरमन को मृत घोषित कर दिया.

हालांकि, इस दुखद घटना के बाद भी, वेंकटरमन के परिवार ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली. उन्होंने व्यवस्था की है ताकि उनकी आंखों से कोई और इस दुनिया की रोशनी देख सके. वेंकटरमन की आंखें दान कर दी गई हैं.