हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु में देर रात पार्टी के दौरान बवाल, भागने की कोशिश में लड़की बालकनी से गिरी

बेंगलुरु में देर रात पार्टी के दौरान बवाल, भागने की कोशिश में लड़की बालकनी से गिरी

घटना रविवार 14 दिसंबर को बेंगलुरु के एईसीएस लेआउट, कुंदलहल्ली स्थित सी एस्ता लॉज में हुई. पीड़िता के पिता एंटनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत दर्ज कराई गई है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Dec 2025 11:34 PM (IST)
बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड इलाके में देर रात चल रही एक पार्टी के दौरान हुए हादसे में 21 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने के बाद घबराई युवती बालकनी से ड्रेन पाइप के सहारे उतरने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गई.

पीड़िता के पिता ने शिकायत में क्या बताया?

यह घटना रविवार 14 दिसंबर को एईसीएस लेआउट, कुंदलहल्ली स्थित सी एस्ता लॉज में हुई. पीड़िता के पिता एंटनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी अपने सात दोस्तों के साथ पार्टी के लिए लॉज गई थी. समूह ने तीन कमरे बुक किए थे और रात करीब 1 बजे से सुबह लगभग 5 बजे तक पार्टी चल रही थी.

इस दौरान आसपास के स्थानीय निवासियों ने शोर-शराबे और हंगामे की शिकायत करते हुए 112 हेल्पलाइन पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद एचएएल पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कथित तौर पर समूह को फटकार लगाई, यह कहते हुए कि उनके शोर से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है.

पुलिस पर पैसे मांगने के लगे आरोप, पुष्टि नहीं

कुछ आरोप यह भी लगाए गए हैं कि पुलिस ने लड़कों से पैसे की मांग की, हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के जाने या बातचीत के तुरंत बाद युवती कथित तौर पर घबरा गई और कमरे से बाहर निकलने के लिए बालकनी से ड्रेन पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगी. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

घटना के बाद तुरंत अस्पताल में किया एडमिट

घटना के बाद उसके दोस्तों ने तुरंत उसे महानंदी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कुंदलहल्ली मेन रोड स्थित कावेरी अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने लॉज मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया

शिकायत के आधार पर एचएएल पुलिस ने सी एस्ता लॉज के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शिकायत में लॉज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि बालकनी क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे.

शिकायतकर्ता ने मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए युवती के दोस्तों, लॉज स्टाफ और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने का आग्रह किया है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के सही क्रम और जिम्मेदारी तय करने के लिए आगे की जांच जारी है.

Published at : 15 Dec 2025 11:34 PM (IST)
Embed widget