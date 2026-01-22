हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हत्या कर पंखे से लटका दी पत्नी की लाश, दोस्त ने भी दिया साथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल गया राज

हत्या कर पंखे से लटका दी पत्नी की लाश, दोस्त ने भी दिया साथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल गया राज

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

Karnataka Murder News: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पुलिस जांच में इस साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया.

राजराजेश्वरी नगर में 10 जनवरी को आशा नाम की एक महिला अपने कमरे में छत के पंखे से साड़ी से लटकी हुई पाई गई. इस घटना के संबंध में आरआर नगर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत के नाम से मामला दर्ज किया और जांच की. इस बीच आशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट से पता चला कि आशा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी. 

भाई ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई

इसके बाद रहस्यमय मौत के मामले को हत्या के खंड में बदल दिया गया. इस बीच आशा के भाई अरुण कुमार ने 10 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसमें कहा गया है कि 6 साल पहले, आशा ने कुनिकाल तालुक के शांतेमावथुरु गांव के विरुपाक्ष से शादी की थी. उन्होंने भी प्यार किया और शादी की. 

यह जोड़ा बेंगलुरु के राज राजेश्वरी नगर में रहता था. लेकिन शादी के शुरू से ही, विरुपाक्ष ने मेरी बहन आशा की ठीक से देखभाल नहीं की. वह ठीक से काम पर नहीं गया. वह मेरी बहन आशा की आय पर निर्भर था. इसके अलावा विरुपाक्ष के साथ बार-बार झगड़े हुए और उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब स्थिति में चला गया.

दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया

इस स्थिति में, विरुपाक्ष और आशा पिछले डेढ़ महीने से अलग रह रहे हैं. दोनों ने पहले ही तलाक के लिए पारिवारिक अदालत में मामला दायर कर दिया है. बताया गया कि मामला लंबित है. इससे पुलिस का संदेह आशा के पति विरुपाक्ष पर गया. 14 जनवरी को, उसे और उसके एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

इसमें, विरुपाक्ष ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी आशा की हत्या की थी. बाद में, उसने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त की मदद से आत्महत्या दिखाने के लिए शव को छत के पंखे से लटका दिया था. इसके बाद, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और 8 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस घटना से बेंगलुरु शहर में हड़कंप मच गया है. 

Published at : 22 Jan 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Bengaluru News Karnataka News MURDER
