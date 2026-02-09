सावधान! प्यार में होश खो बैठी लड़की, बॉयफ्रेंड को भेज दी मां की अश्लील तस्वीरें, ऐसे खुला राज

Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 23 साल की लड़की पर आरोप है कि उसने अपनी मां की अंतरंग तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड के साथ साझा की. पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी और अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से घंटों फोन पर बातचीत करती थी. एक महीने पहले मां ने अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखा और उसने फोन छीन लिया.

कुछ दिन बाद महिला ने बेटी का फोन चेक किया और फोटो गैलरी में अपनी और रिश्तेदार महिला की अश्लील तस्वीरें देखीं. इन तस्वीरों को लड़की ने बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था. घटना के बारे में जानकर महिला भारी सदमे और मानसिक तनाव में आ गई.

पुलिस ने मोबाइल जब्त कर शुरू की जांच

मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बेटी और उसके पति के मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं. पुलिस ने कहा कि अगर जांच में अपराध साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिवार और पड़ोस में हलचल

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले ने परिवार और पड़ोसियों में भी चिंता पैदा कर दी है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्वीरें किस-किस तक पहुंची हैं और किस तरह साझा की गईं. पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके.

यह भी पढ़ें -

West Bengal: चुनावी घोषणापत्र से पहले BJP का जिले-जिले में राय संग्रह अभियान, लगाए 1000 ड्रॉपबॉक्स

Himanta vs Gogoi: कांग्रेस सांसद के पाकिस्तानी लिंक की जांच करेगा गृह मंत्रालय, मामला पहुंचा दिल्ली, आरोपों पर क्या बोले गोगोई