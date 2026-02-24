19 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप, नशीली दवा खिलाकर बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने की दरिंदगी

Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक निजी कॉलेज की 19 साल के स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ने उसे नशीली दवा देकर मारपीट की और उसके साथ रेप किया. इस मामले में अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता तमिलनाडु की रहने वाली है और बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में जर्नलिज्म और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है. वह पिछले पांच महीनों से एक दोस्त के साथ पीजी हॉस्टल में रह रही थी. जनवरी 2026 में उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए आरोपी डिक्सन सैंड्रा से हुई थी. दोनों के बीच धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ी और बाद में प्रेम संबंध बन गया.

वैलेंटाइन डे पर विला बुलाया

एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि वे रोज फोन पर बातचीत और चैट करते थे. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन वह सुबह कॉलेज गई और दोपहर में पीजी हॉस्टल लौट आई. रात करीब 8:30 बजे वह बनशंकरी के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई, जहां से आरोपी सैंड्रा ने उसे फोन कर जक्कुर स्थित एक विला में बुलाया. वह रात करीब 1:15 बजे अपनी एक दोस्त के साथ वहां पहुंची. उस समय वहां दूसरा आरोपी निखिल भी मौजूद था.

पीड़िता का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसे जबरन एक गुलाबी रंग की गोली खिलाई. कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने, पसीना आने और धुंधला दिखने जैसी परेशानी होने लगी. इसके बाद सैंड्रा उसे एक कमरे में ले गया. पीड़िता ने बताया कि कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्त-व्यस्त हालत में पाया और पास में निखिल को देखा.

धमकी देकर छोड़ा, 17 फरवरी को शिकायत दर्ज

पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद सैंड्रा ने उसके साथ रेप किया और उसे कमरे में बंद कर दिया. दोपहर करीब 12 बजे दरवाजा खोला गया. बाद में आरोपी निखिल उसे एक मॉल के पास छोड़ गया और घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी. घटना के बाद पीड़िता डर के कारण तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सकी. 17 फरवरी को उसने अस्पताल में इलाज कराया और फिर अपने भाई को पूरी घटना बताई. इसके बाद अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन में सैंड्रा और निखिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (रेप), 70(1) (गैंगरेप), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है.