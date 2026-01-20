दरगाह की तरफ तीर चलाने का इशारा करने वाली हर्षिता ठाकुर के खिलाफ FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कर्नाटक के बेलगावी जिले से सांप्रदायिक टकराव पैदा करने वाला एक मामला सामने आया है. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील की है. बेलगावी के मच्छे गांव में एक दरगाह की ओर तीर चलाने के इशारे की शिकायत मिलने पर महाराष्ट्र की हर्षिता ठाकुर सहित हिंदुत्व संगठनों के 7 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, बीते रविवार (18 जनवरी) को एक स्थानीय हिंदुत्व संगठन ने हर्षिता ठाकुर को मच्छे में अखंड हिंदू समावेश कार्यक्रम के लिए बुलाया था. कार्यक्रम से पहले आयोजकों ने पूरे गांव में एक जुलूस निकाला, जिसमें हर्षिता ठाकुर को एक खुली गाड़ी में ले जाया गया. मिली जानकारी के मुताबिक जब वाहन सैयद अंसारी दरगाह के सामने जा रहा था तो हर्षिता ठाकुर ने दरगाह की ओर रुख किया और धार्मिक स्थल की ओर बार-बार तीर चलाने के इशारे किए.

हर्षिता ठाकुर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप

हर्षिता ठाकुर के बार-बार धार्मिक स्थल की ओर तीर चलाने के इशारे के बाद उनके समर्थकों और भीड़ में से कई लोगों ने जय-जयकार करना और तालियां बजाना शुरू कर दिया. उनके कार्यों ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया. बताया जा रहा है कि उन्होंने बाद में अपने भाषण में कुछ भड़काऊ बयान भी दिए, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था.

पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज

दरगाह के अब्दुल खादर मुजावर ने इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर ठाकुर और आयोजकों सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें सुप्रीत सिम्पी श्रीकांत कांबले, बेटप्पा तारिहाल, शिवाजी शहापुरकर, गंगाराम तरिहाल और कल्लाप्पा भी शामिल हैं. ये घटना मच्छे गांव के पास पीरनवादी इलाके में हुई, जहां जुलूस दरगाह के पास से गुजर रहा था तभी भड़काऊ इशारे किए गए. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

