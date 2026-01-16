कर्नाटक के कोलार में गुरुवार (15 जनवरी 2026) की सुबह दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां ड्यूटी पर जा रही 28 वर्षीय नर्स की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना कोलार टाउन के बस डिपो क्षेत्र के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. मृतक की पहचान सुजाता के रूप में हुई है, जो एक निजी हेल्थकेयर संस्थान में कार्यरत थीं. पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह जब वह ड्यूटी के लिए निकल रही थीं, तभी 27 वर्षीय आरोपी चिरंजीवी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपी ने अचानक एक धारदार हथियार निकाला और सुजाता पर लगातार छह बार चाकू से वार कर दिए.

चश्मदीदों के मुताबिक, घटना के वक्त आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन हमला इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी समय रहते हस्तक्षेप नहीं कर सका. गंभीर रूप से घायल सुजाता मौके पर ही गिर पड़ी और उनकी वहीं मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को भागने से रोक लिया, उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एक साल से जानते थे सुजाता और आरोपी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुजाता और आरोपी एक-दूसरे को करीब एक साल से जानते थे. हाल के दिनों में दोनों के रिश्ते में तनाव चल रहा था और कथित तौर पर सुजाता इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

