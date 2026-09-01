कारगिल-लेह पदयात्रा को KDA ने पूर्ण समर्थन का किया ऐलान, क्या हैं मांग?

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने मंगलवार (1 सितंबर) को प्रस्तावित कारगिल-लेह पदयात्रा को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की. यह पदयात्रा सोशलिस्ट पार्टी और अन्य नागरिक व राजनीतिक संगठनों की ओर से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची और 24 सितंबर की घटना के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के समर्थन में आयोजित की जा रही है.

KDA और अन्य संबंधित पक्षों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें KDA के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई और सज्जाद कारगिली के साथ-साथ KDA के सदस्य और सभी संबंधित पक्ष शामिल हुए. बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें KDA ने 10 से 24 सितंबर तक होने वाली कारगिल-लेह पदयात्रा के लिए अपना पूरा समर्थन घोषित किया. इस बैठक में लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान भी शामिल हुए.

क्या बोले KDA के सह-अध्यक्ष ?

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए KDA के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख के लोगों के संवैधानिक, लोकतांत्रिक और जायज़ अधिकारों के लिए अपना शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन और भारत सरकार कारगिल और लेह क्षेत्रों के लोगों के जायज अधिकारों और मांगों को मान्यता नहीं देते और उन पर ध्यान नहीं देते, तब तक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष और लोगों की आवाज़ उठाने का काम जारी रहेगा.

पदयात्रा को दिया समर्थन

उन्होंने कहा कि पदयात्रा को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का पूरा समर्थन मिलेगा. KDA के सह-अध्यक्ष और पदयात्रा के संयोजक सज्जाद कारगिली पूरी यात्रा के दौरान नियमित रूप से मीडिया को जानकारी देंगे और संदीप पांडे के साथ मिलकर यात्रा का नेतृत्व करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार, पदयात्रा 10 सितंबर को कारगिल से शुरू होकर हानिसकोट तक जाएगी, और इस हिस्से में समन्वय की ज़िम्मेदारी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की होगी. हानिसकोट से लेह तक, पदयात्रा का समन्वय लेह एपेक्स बॉडी (LAB) द्वारा किया जाएगा.

यह पदयात्रा 24 सितंबर को लेह में कैंडललाइट विजिल (मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने) के साथ समाप्त होगी. यह कार्यक्रम 24 सितंबर की दुखद घटना की याद में आयोजित किया जाएगा, जब लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान चार युवाओं की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल व हिरासत में लिए गए थे.

'पदयात्रा किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं'

पदयात्रा पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता दोहराएगी और न्याय, जवाबदेही तथा उन मुद्दों के विश्वसनीय समाधान की मांग को फिर से उठाएगी जिनके कारण यह त्रासदी हुई थी. KDA ने जोर देकर कहा कि यह पदयात्रा किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और जायज़ अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण जन-आंदोलन है.

देश के अलग-अलग हिस्सों से सांसद, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य जानी-मानी हस्तियां भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकती हैं. जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को पूरा समर्थन देने और पदयात्रा को सफल बनाने के अपने संकल्प को दोहराया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत, लोकतांत्रिक भागीदारी और शांतिपूर्ण जन-सहभागिता के ज़रिए किया जाना चाहिए.

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