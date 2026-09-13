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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं दिमागी नक्सल हूं', कपिल सिब्बल का BJP पर तंज, PM मोदी पर निशाना

'मैं दिमागी नक्सल हूं', कपिल सिब्बल का BJP पर तंज, PM मोदी पर निशाना

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले तंज से बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल कहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने रविवार को खुद को 'दिमागी नक्सल' कहा. उन्होंने यह बात 'हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतंत्र' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण की शुरुआत करते हुए कही. 

सिब्बल ने एक कार्यक्रम में 'हॉर्स ट्रेड एंड डेमोक्रेसी' पर बात करते हुए खुद को 'दिमागी नक्सल' कहा. उन्होंने कहा, "मुझे कबूल करना है. मैं एक 'दिमागी नक्सल' हूं.

आपको बता दें कि 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अक्सर अपने वैचारिक विरोधियों पर हमला बोलने के लिए करते रहे हैं. पीएम मोदी का कहना रहा है कि ऐसे लोग तंत्र में बैठकर नीतियों को प्रभावित करते हैं और समाज के लिए खतरा बनते हैं. 

राजनीतिक खरीद-फरोख्त पर उठाए सवाल
कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त पर गहरी चिंता जताई. सिब्बल ने कहा कि प्राचीन समय में युद्ध जीतने के लिए घोड़ों की बहुत अहमियत होती थी और उन्हें बेचने वाले व्यापारी खरीदारों को बेवकूफ बनाते थे. लेकिन आज माहौल बदल चुका है अब बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाला चालाक हो गया है. उन्होंने कहा कि नेताओं की खरीद-फरोख्त केवल कोई छोटा-मोटा राजनीतिक घोटाला नहीं है, बल्कि यह देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट है.

वोट का अपमान
सिब्बल के मुताबिक, यह तरीका जनता के दिए गए जनादेश का अपमान करता है. चुनाव के बाद पैसों का लालच देकर, पद का वादा करके या जांच से बचाने का डर दिखाकर जबरन बहुमत तैयार कर लिया जाता है. उन्होंने अंत में कहा कि इसका सबसे बुरा नतीजा यह होता है कि आम नागरिक वोट किसी और को देता है, लेकिन सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में चली जाती है.

बता दें विपक्ष पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले तंज को लेकर अक्सर निशाना साधता रहता है. कई बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया था.

ये भी पढ़ें: BRICS की सफलता पर गदगद हुए रविशंकर प्रसाद-मायावती, PM मोदी के नेतृत्व की तारीफ

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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