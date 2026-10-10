'आखिर किसे डर लग रहा, ज्ञानेश कुमार इतना प्रिय है', सिब्बल ने धारा 163 पर उठाए सवाल

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, साथ ही धारा 163 दिल्ली में लगाने को लेकर पूछा है कि इस धारा को आखिर क्यों लगाया गया है. उन्होंने लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप भी लगाया है. कपिल सिब्बल ने वीडियो जारी करते हुए इन बातों को कहा है.

कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक सवाल उठता है कि धारा 163 बीएनएसएस की धारा किस लिए लगाई जाती है. यह इसलिए लगाई जाती है, समाज में कोई ऐसा हादसा न हो जाए, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो. यानी समाज में इतनी गिरावट आ जाए कि लोगों की जान को खतरा हो. पुलिस को जानकारी होती है, तो अगर ऐसा होता है, तो हिंसा होगी, हमें 144 या 163 लगाना होगी.

मुझे नहीं पता किसे खतरा है?: कपिल सिब्बल

उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि कई दिनों से अलार्म हुआ था कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे. मुझे नहीं पता किन्हें खतरा था. अगर कोई समाज के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो खतरा किसको है? समाज को तो है नहीं. लगता है शासन, लगता है उनको खतरा है. उनके खतरे के लिए 163 नहीं लगती है. समाज के किसी वर्ग ने रिपोर्ट की हो कि इनको मत आने दो, तो किसी ने तो शिकायत नहीं की. ये जम्मू कश्मीर तो है नहीं. वहां बाहर से लोग आ जाएंगे. समाज को खतरा हो जाएगा, तो 144 या 163 लगाओ.

कानून तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देता: सिब्बल

इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कि कोई अगर जंतर-मंतर आ भी गया तो उसको अरेस्ट कर लिया. अब पता नहीं है कि किस धारा पर अरेस्ट किया. आप उसको ऐसी जगह ले जाते हुए कहां ले जा रहो हो. उसका अता पता नहीं है. कानून में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. तो यह क्या हो रहा है, हमारे देश में. मुझे लगता है कि शासन और सरकार समझती है कि हमें बड़ा खतरा है. हिन्दुस्तान से लोग आएंगे, वो नारे लगाएंगे, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे. हमें और खतरा होगा, ज्ञानेश को इस्तीफा देना पड़ेगा. फिर हमें देना पड़ेगा. यह अपनी सुरक्षा के लिए हो रहा है.

आपका ज्ञानेश इतना प्रिय हो गया?: सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा आप लोग क्या कर रहे हो. किस लिए कर रहे हो. मतलब आपका ज्ञानेश कुमार इतना प्रिय है. विमान से सीजेपी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया. क्या खतरा है? इसी तरह से आपने गैर कानूनी तरीके से लाखों लोगों का वोट काट चुनाव जीता है. यह देश के सामने छुपी हुई बात नहीं है.

आप मान रहे कि वोट कटे हैं: कपिल सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि अब आप कह रहे हो कि जिन लोगों के वोट काटे हैं हम उनको वापस एक मौका दे रहे हैं. मतलब आप मान रहे हो, कि गलत तरीके से वोट काटे. यह तो साफ जाहिर हो गया है. लाखों की तादाद में आप गलत वोट जोड़ो. उनसे वोट करवाओ. गलत वोट काटो. जो शहीद हो गए उनके वोट काट दो. इलेक्शन जीत जाओ. फिर कहो हम तो इलेक्शन जीत गए. तो ये लोकतंत्र है. मुझे तो मालूम नहीं कि जो यहां बैठे हुए हैं उनको लोकतंत्र का मतलब भी मालूम है कि नहीं. शायद वो समझते हैं कि वही लोग हैं. उन्हीं का तंत्र है. जो मन चाहे कर ले ये ठीक नहीं है. ये ऐसे देश चल नहीं सकता.

'सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी नहीं चल रही ट्रेनें'

उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि आप छोड़ दीजिए ये काम. हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुन तो लेती है बात. उन्होंने कहा कि ये जो है आपने सारी ट्रेने बंद कर दी. ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ट्रेनें फिर भी नहीं चल रहीं.

उन्होंने कहा, 'यहां इंटरनेट नहीं चल रहा. वो किसी से बात नहीं कर सकता..अच्छा जिनके पास फोन है, उनके फोन ले लेते हैं. तो मालूम ही नहीं कौन कहां क्यों किसी से कोई संपर्क ही नहीं कर सकता. तो फोन ले लो आप ऐसी जगह ले जाओ जहां मालूम नहीं और रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर दो. तो मुझे नहीं मालूम ये देश किस तरफ जा रहा है. देखिए इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर है.'