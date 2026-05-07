'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
Tamil Nadu TVK Vijay: कपिल सिब्बल ने राज्यपालों को भाजपा का एजेंट बताते हुए कहा कि वो भाजपा के हितों की पूर्ति के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हैं.
तमिलनाडु में नई सरकार की गठन से पहले काफी गहमागहमी देखने को मिली है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर टीवीके के प्रमुख को बहुमत न मिलने की वजह से बिना न्योता दिए लौटा दिया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल का रिएक्शन सामने आया है.
राज्यपाल भाजपा के एजेंट: कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने राज्यपालों को भाजपा का एजेंट बताते हुए कहा कि वो भाजपा के हितों की पूर्ति के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हैं. सिब्बल ने राज्यपाल को सलाह देते हुए कहा कि विजय सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाओ. उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाओ. उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करने दो. चुनाव के बाद बहुमत में कोई गठबंधन नहीं होता है. इसको लेकर उन्होंने सरकारिया आयोग और स्थापित कानून का भी जिक्र किया है. कपिल सिब्बल ने कहा कि कौन सुनता है.
Tamil Nadu— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 7, 2026
Governors are agents of BJP
They maul the constitution to serve BJP’s interests
Call Vijay (leader of single largest
party)
Swear him in as CM
Let him prove his majority on the floor of the House
No post poll alliance in majority
Sarkaria Commission
Settled…
तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले विजय
टीवीके चीफ विजय ने गुरुवार (7 मई 2026) को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए अपने समर्थन का दावा पेश किया. विधानसभा चुनाव में टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.
विजय ने राज्यपाल को दिलाया भरोसा
हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से कुछ सीटें पीछे रह गई थी. सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि उनके पास जरूरी समर्थन मौजूद है और शपथ ग्रहण के बाद वे विधानसभा में आसानी से बहुमत साबित कर देंगे. बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल को उन दलों और विधायकों के समर्थन की जानकारी भी दी जो उनकी सरकार के पक्ष में हैं. बैठक के दौरान विजय ने सरकार को स्थिर बनाए रखने को लेकर भी भरोसा जताया.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल अर्लेकर विजय की प्रस्तुति और उनके दावों से संतुष्ट नजर आए. इसके बाद, उन्होंने विजय को औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दे दिया.
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Source: IOCL