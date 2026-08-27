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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटिकट कट गया तो? सवाल पर कंगना रनौत बोलीं- 'ऐसा नहीं है कि डर...'

टिकट कट गया तो? सवाल पर कंगना रनौत बोलीं- 'ऐसा नहीं है कि डर...'

क्या बीजेपी सांसद कंगना रनौत को इस बात का डर सताता है कि अगर अगले चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? इस सवाल पर कंगना ने दो टूक जवाब दिया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 27 Aug 2026 06:16 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वो जो भी बयान देती हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आपको कभी ये डर सताता है कि आपको अगले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले शायद?

इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि डर तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ये ठीक है कि मेरा विषय काफी हो गया है. ऐसा नहीं है कि डर हो गया कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा. मैं फिल्म मेकर हूं, मैं राइटर हूं, मैं अपने जॉब से प्यार करती हूं. कई डायरेक्टर्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं. 

कंगना ने डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, ''डिमांडिंग एक्ट्रेस हूं, सबसे पहले तो मुझे यही कहते हैं कि आप यहां से क्यों चली गईं? लाइफ में करने को बहुत कुछ है.''


टिकट कट गया तो? सवाल पर कंगना रनौत बोलीं- 'ऐसा नहीं है कि डर...

वो कहती हैं कि राजनीति के अलावा उनका अपना एक मजबूत कलात्मक वजूद है, उनका 20 साल का करियर है, इसलिए वे टिकट न मिलने की अनिश्चितताओं से नहीं घबरातीं.

आपको बता दें कि इन दिनों कंगना अपने कई बयानों की वजह से चर्चा में हैं. उन्होंने बाबा रामदेव को घेरा है. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबा कहते हैं कि मेरी जवानी कैसी थी. उन्होंने कहा, 'क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चिमगादड़ बन के लटका हुआ था क्या उसने देखा क्या था?'

एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में कृति सैनन के रक्षाबंधन एड कंट्रोवर्सी, अपने जेन जी को लेकर बयानों पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि फिल्मों में देखते हैं, कौन से कपड़े पहन रही हैं, किस तरीके का पहनती हैं, कौन रोक रहा है. राहुल गांधी के बयान में रक्षाबंधन का जिक्र क्यों नहीं है. बच्चियां बुर्के पहनती हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं.

कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद हैं. उन्होंने पहली बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया. 

 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 27 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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