किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बठिंडा अदालत में माफी मांगी है. उन्होंने पोस्ट पर खेद जताया और कहा कि ये गलतफहमी के चलते हुआ था और वे सारी मां और बहनों की इज्जत करती हैं. सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को वह बठिंडा अदालत में पेश हुई थीं.

2020 के किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया था. बठिंडा के बहादुरगढ़ जनदियां गांव की रहने वाली 81 साल की महिंदर कौर का फोटो रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने उन्हें शाहीन बाग की बिलकिस बानो बताया था और लिखा था कि इस तरह की औरतें 100 रुपए में में धरने के लिए उपलब्ध रहती हैं. महिंदर कौर ने बठिंडा की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की थी.

कंगना रनौत टाइट सिक्योरिटी के तहत कोर्ट पहुंचीं, उनके साथ पुलिस अधिकारी भी थे. बठिंडा सिटी के एसपी नरेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट परिसर के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे और टाइस सिक्योरिटी की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश न करे.

महिंदर कौर ने मानहानि का मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने उनका अपमान किया है और किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया है. महिंदर कौर ने 4 जनवरी, 2021 को कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. 13 महीनों की सुनवाई के बाद बठिंडा कोर्ट ने कंगना को समन जारी करके कोर्ट में पेश होने को कहा था.

कंगना ने मुकदमा रद्द करने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गईं, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद बठिंडा कोर्ट का आदेश मानते हुए वह आज पेश हुईं. कोर्ट में पेश होने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बात की और कहा कि यह एक गलतफहमी थी. उन्होंने कहा कि वह सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकती हैं.

कंगना रनौत ने कहा, 'महिंदर कौर चाहें हिमाचल की मां हों या पंजाब की, वह मेरे लिए सम्मानीय हैं. सब मुझे प्यार करते हैं. वो एक मीम था, जो मैंने रिट्वीट किया. मैंने महिंदर जी के पति से भी बात की है. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है.' कोर्ट में महिंदर कौर की जगह उनके पति आए थे. कंगना ने कहा कि उस समय देश में कई आंदोलन चल रहे थे और उन्होंने एक सामान्य पोस्ट किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें जो गलतफहमी हुई उसके लिए उन्हें खेद है.