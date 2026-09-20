गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'

नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक बड़ी दीवार बताया है. साथ ही कहा है कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के आदमी हैं. वह सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Sep 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का आदमी बताते हुए निशाना साथा है. बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं. उन्होंने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस का समर्थन किया है. बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लेकिन उनके नेता अधीर रंजन चौधरी उनके खिलाफ हैं. 

कल्याण बनर्जी ने कहा है, 'इंडिया गठबंधन काम कर रहा है. गठबंधन में शामिल सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं. पिछले हफ्ते एक बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का समर्थन करने को कहा था. लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह के सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई. राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे है. वह भी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं. हमने अपनी सीट नंदीग्राम भी एक तरह से कांग्रेस को दी है. जब हमारे उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया है, तब से हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं. यह सारा विवाद शुभेंदु अधिकारी से हमारे उम्मीदवार की मुलाकात के बाद हुआ है. इसलिए हम नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
इंडिया
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
इंडिया
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इंडिया
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'

बीजेपी के आदमी हैं अधीर रंजन चौधरी

उन्होंने आगे कहा, 'समस्या की जड़ अधीर रंजन चौधरी हैं. वह सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ हैं. वह न तो सीपीएम के खिलाफ हैं, और न ही बीजेपी के खिलाफ हैं. वो ही एक ऐसे इंसान हैं, जो चाहते थे कि बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बनाए. इस तरह के लोग ही समस्या पैदा कर रहे हैं. खासकर वेस्ट बंगाल कांग्रेस के कुछ लोग. लेकिन मुझे यकीन है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इंडिय गठबंधन बचा रहे. राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं. लेकिन अधीररंजन चौधरी नहीं चाहते. मैं कह चुका हूं, वह बीजेपी के आदमी हैं और वह चाहते थे कि बीजेपी बंगाल में होना चाहिए.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
National News WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
इंडिया
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
इंडिया
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इंडिया
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
दिल्ली NCR
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
न्यूज़
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget