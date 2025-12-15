एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम India @2047: Entrepreneurship Conclave में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के सीएम बनना चाहते हैं. इस पर उन्होंने कहा, हम बस लोगों की सेवा करना चाहते हैं. हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है. वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में कांग्रेस में शामिल होंगे तो इस सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

बता दें कि एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में कई उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप से जुड़े दिग्गज शामिल हुए.

राहुल गांधी पर क्या बोले सिंधिया?

केंद्रीय मंत्री सिंधिया से पूछा गया कि राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? इस पर उन्होंने कहा, "मैं क्या देखूं क्या फर्क पड़ता है. जनता ने अपना निर्णय दे दिया है.

6G टेक्नोलॉजी को लीड करेगा भारत: सिंधिया

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत आने वाले समय में 6जी को नेतृत्व करेगा. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो देश का विरोध करते हैं.

संचार साथी पर क्या बोले सिंधिया?

संचार साथी ऐप पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा, 'संचार साथी ऐप से चोरी का फोन है या नहीं, इसमें मदद मिलती है. इस ऐप को डेढ़ करोड़ लोगों ने खुद रजिस्टर किया. अगर सवाल उठता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर लोगों को हिचक है तो हम रिव्यू करेंगे. हमने एक सकारात्मक कदम उठाया है अगर लोगों को इसमें ऑप्शन चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 10 दिन पहले ही हमने संचार साथी ऐप को लेकर ऑप्शन दिया है.'

सिंधिया के इस्तीफे से गिरी थी MP की कांग्रेस सरकार

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था. उन्होंने एक पत्र अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 18 सालों तक कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य रहे हैं, लेकिन अब सत्ता की राह अलग करने का वक्त आ गया. उन्होंने इस्तीफा अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा था. उनके साथ मध्य प्रदेश के 14 विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी. इसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुखिया बने.