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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कॉलेजियम से पहले...', पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर जस्टिस कौल का खुलासा, मचा सियासी बवाल

'कॉलेजियम से पहले...', पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर जस्टिस कौल का खुलासा, मचा सियासी बवाल

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर खुलासा किया है. इस पर सियासी बवाल उठ गया है. विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 01:51 PM (IST)
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पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जस्टिस कौल के मुताबिक, कॉलेजियम की औपचारिक बैठक में नामों पर विचार होने से पहले ही सरकार के साथ संभावित नियुक्तियों पर चर्चा करने की प्रथा थी. उन्होंने इसे सरकार से पहले ही मंजूरी लेने यानी ‘प्री-अप्रूवल’ की कोशिश के तौर पर देखा और इसका विरोध किया था. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कौल की आने वाली किताब Without Fear or Favour में भी इस घटना का जिक्र है. इस खुलासे के बाद कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नियुक्तियों में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 25 Oct 2026 01:28 PM (IST)
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