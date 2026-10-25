'कॉलेजियम से पहले...', पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर जस्टिस कौल का खुलासा, मचा सियासी बवाल

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जस्टिस कौल के मुताबिक, कॉलेजियम की औपचारिक बैठक में नामों पर विचार होने से पहले ही सरकार के साथ संभावित नियुक्तियों पर चर्चा करने की प्रथा थी. उन्होंने इसे सरकार से पहले ही मंजूरी लेने यानी ‘प्री-अप्रूवल’ की कोशिश के तौर पर देखा और इसका विरोध किया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कौल की आने वाली किताब Without Fear or Favour में भी इस घटना का जिक्र है. इस खुलासे के बाद कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नियुक्तियों में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.