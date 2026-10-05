'90 लाख वोटरों का...' चुनाव आयोग के काम पर सवाल! SC के पूर्व जज ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अगर नियुक्त सरकार के हाथों में होगी तो स्वतंत्रता कैसे बचेगी. संसद ने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' पारित किया, जिसमें समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है.

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा, 'मुश्किल यह है कि अगर नियुक्ति मौजूदा सरकार के हाथ में हो तो हटाने की यह प्रक्रिया आजादी या निष्पक्षता में ज्यादा कुछ नहीं जोड़ती. यह पहली उलझन है जिसका हमें सामना करना पड़ता है. दूसरी बात, उनके साथ जो दो कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी मौजूदा सरकार ही करती है और उन्हें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति से ही हटाया जा सकता है.'

उन्होंने कहा कि, 'संविधान पीठ जितनी जल्दी यह तय कर ले कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति) मिलकर सबसे बेहतर नाम चुनें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वोटों का नतीजा असल में वही हो जो होना चाहिए. यह जितनी जल्दी होगा, उतना ही बेहतर होगा.'

SIR को लेकर क्या बोले जस्टिस नरीमन

जस्टिस नरीमन को इस बात का अफसोस है कि बंगाल में 90 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई. उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल चुनावों में 90 लाख वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया. ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है. 90 लाख वोटरों का अधिकार छिन जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

उन्होंने कहा, 'जिन लोगों का अधिकार छीना गया, उनमें से लगभग 22 लाख वोटरों ने अपील की. बाकी लोग शायद वे थे जिनके पास न्याय पाने के लिए ज़रूरी साधन नहीं थे. और इन 22 लाख वोटरों में से, लगभग 1 लाख वोटरों की अपीलों में से 93% फ़ैसले वोटरों के पक्ष में आए. तो, आप सोच सकते हैं कि यह आम आदमी, यानी भारत के नागरिक को पूरी तरह से ग़ैर-क़ानूनी तरीके से बाहर करने जैसा था, ताकि सरकार अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके. और पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि इसने मौजूदा सरकार को हटा दिया और केंद्र की सरकार को सत्ता में ले आई. अब, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं जो आज हमारे देश में हो रही हैं.'

दो आयुक्तों ने आपत्ति की तो अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल किया?

जस्टिस नरीमन ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से लिए गए कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों सदस्यों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के फैसले पर आपत्ति थी, तो उन्होंने 2023 के कानून की धारा 18 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. इस धारा के तहत निर्वाचन आयोग में दो-तिहाई बहुमत से लिया गया फैसला लागू हो सकता है.

जस्टिस नरीमन ने कहा, 'उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे भी मौजूदा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे. तो आज हमारे पास क्या है? आज का अखबार हमें बताता है कि इन तीनों सज्जनों के बीच कुछ समझौता हो गया है. यह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. वे एक साझा बयान लेकर सामने आए हैं. इसमें कहा गया है कि हां, आप लोगों ने जो कुछ आपत्तियां उठाई थीं, वे सही लगती हैं. हम पुराने फॉर्म 6 पर वापस जाएंगे, वगैरह-वगैरह.'

जस्टिस नरीमन ने कहा, 'आज मैं जिस पहली बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे संविधान के तहत आम आदमी का अधिकार, और अगर मैं कहूं तो हमारे संविधान और लोकतंत्र की धड़कन, यानी वोट देने का अधिकार, बहुत बड़े खतरे में है. और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और वह संस्था, जिसका मैं कभी हिस्सा रहा हूं, तुरंत दखल देगी और इन चीज़ों को ठीक करेगी. आप ऐसा चुनाव आयोग नहीं रख सकते जो इस तरह से काम करे या ठीक से काम न करे.'

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