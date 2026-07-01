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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2026 का जून बना 125 साल का सबसे सूखा महीना, सामान्य से 39.8% कम हुई बारिश, जानें अब तक के रिकॉर्ड

2026 का जून बना 125 साल का सबसे सूखा महीना, सामान्य से 39.8% कम हुई बारिश, जानें अब तक के रिकॉर्ड

IMD ने कहा कि जुलाई में हालात कुछ सुधर सकते हैं. हवाओं का सोमाली जेट मजबूत होने से बारिश बढ़ने की उम्मीद है और मानसून के जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचने का अनुमान है. 

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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देश में इस बार जून महीने में सिर्फ 99.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस महीने में 165.3 मिलीमीटर बारिश होती है. यानी बारिश का आंकड़ा इस साल सामान्य से 39.8 फीसदी कम रहा. यह 1901 के बाद यानी पिछले 125 साल में 5वां सबसे सूखा महीना है और एक दशक से ज्यादा समय में सबसे सूखा जून भी. इसकी सबसे बड़ी वजह मानसून का देर से आना और बीच में करीब दो हफ्ते तक रुक जाना रही.

बारिश कितनी कम और क्यों?

मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार मानसून केरल में सामान्य से तीन दिन देरी से पहुंचा. इसके बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और पश्चिमी भारत के खेती वाले इलाकों में उसका आगे बढ़ना करीब दो हफ्ते तक थमा रहा. इसी रुकावट की वजह से जून में देश के बड़े हिस्से में बारिश नहीं हुई. इसके पीछे प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो को बड़ी वजह माना जा रहा है. मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के लिए बारिश का अनुमान सामान्य से कम रखा है, जो लंबी अवधि के औसत का करीब 90 फीसदी है.

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125 साल में कहां ठहरता है ये जून?

इस जून को इतिहास के पैमाने पर रखें तो तस्वीर और साफ होती है कि 1901 के बाद सिर्फ चार बार जून में इससे कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के पुराने आंकड़ों में 2009 और 2014 की जून और भी ज्यादा कमजोर दिखती है. इसलिए 2026 की जून को सबसे खराब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह हाल के दौर की सबसे कमजोर जून जरूर है.

खराब जून का मतलब खराब मानसून क्या?

मौसम विभाग ने 1951 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि इन सालों में 26 बार जून की बारिश सामान्य से कम रही. इनमें से सिर्फ आठ साल यानी 31 फीसदी मामलों में पूरा मानसून सीजन भी कमजोर रहा. 15 साल यानी 58 फीसदी में जुलाई से सितंबर की बारिश ने कमी पूरी कर दी और सीजन सामान्य रहा. तीन साल यानी 12 फीसदी में तो पूरा सीजन सामान्य से भी ज्यादा बरसा यानी करीब 69 फीसदी बार कमजोर जून के बाद भी मानसून संभल गया. इसका साफ मतलब है कि अकेली जून की कमी से पूरे सीजन का फैसला नहीं होता.

इतिहास में इसकी दो बड़ी मिसालें हैं. साल 2019 में जून में बारिश सामान्य से करीब 31 फीसदी कम रही थी, लेकिन पूरा सीजन सामान्य से करीब 12 फीसदी ज्यादा बारिश के साथ खत्म हुआ. दूसरी तरफ 2009 में जून सबसे कमजोर रही थी, जब बारिश सामान्य से करीब 47 फीसदी कम थी और उस साल पूरा सीजन सूखा ही रहा. 2014 में भी जून में करीब 44 फीसदी कम बारिश हुई और सीजन कमजोर रहा यानी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 की राह 2019 जैसी होगी या 2009 जैसी?

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इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जिन सालों में जून भी कमजोर रही और पूरा सीजन भी सूखा रहा उनमें कई साल अल नीनो वाले थे, जैसे 2009 और 2014. इस बार भी अल नीनो सक्रिय है इसलिए जानकार इस बार थोड़ा सतर्क हैं.

जून में गर्मी से नहीं मिली राहत

बारिश न होने का सीधा असर गर्मी पर भी पड़ा. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश न आने से गर्मी लंबी खिंच गई और कई जगह अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार बना रहा. आमतौर पर जून के आखिरी हफ्ते तक मानसून आने से राहत मिलने लगती है, लेकिन इस बार बारिश न होने से लू बनी रही. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि गर्मी ने कोई बड़ा रिकार्ड तोड़ा. असल कहानी गर्मी से ज्यादा बारिश की कमी की है जिसने गर्मी को और बढ़ा दिया.

दिल्ली में जून कैसा रहा?

अगर दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक पूरे जून में दिल्ली में सिर्फ 32.92 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिश वाले दिन सिर्फ चार रहे. पिछले 16 साल यानी 2011 से 2026 के बीच सिर्फ तीन बार जून में इससे कम बारिश हुई है. 2019 में 11.2 मिलीमीटर 2012 में 15.5 मिलीमीटर और 2022 में 24.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी.

इस तरह 2026 की जून दिल्ली में चौथा सबसे सूखा रहा, जबकि इससे पहले के तीन साल लगातार खूब भीगे थे. 2024 में 243 मिलीमीटर 2025 में 107 मिलीमीटर और 2023 में करीब 102 मिलीमीटर बारिश हुई थी.

गर्मी के मामले में दिल्ली का हाल बाकी उत्तर भारत जैसा बेहद खराब नहीं रहा. पूरे जून का औसत अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री रहा, जो पिछले 16 साल में 7वां सबसे ज्यादा है यानी बीच के आसपास. छह साल इससे ज्यादा गर्म रहे हैं, जैसे 2012 में 41.9 डिग्री 2024 में 41.6 डिग्री और 2014 में 41.3 डिग्री औसत रहा. 

सबसे ज्यादा तापमान 9 जून को 43.5 डिग्री दर्ज हुआ. महीने के आखिरी हफ्ते में 26 से 28 जून और 30 जून को तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना रहा, क्योंकि बारिश नहीं आई यानी दिल्ली के लिए भी इस जून की असली कहानी बारिश की कमी ही है.

असर खेती और पानी पर 

जून की इस कमी का सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ रहा है. धान मक्का कपास और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की बुवाई पहली अच्छी बारिश के बाद शुरू होती है और इस बार बारिश न होने से बुवाई पिछड़ गई है. देश की करीब आधी खेती सिंचाई के पक्के साधनों पर निर्भर नहीं है, इसलिए समय पर बारिश बहुत मायने रखती है. महाराष्ट्र में जून के पहले 15 दिन में बारिश सामान्य से करीब 75 फीसदी कम रही और मुंबई को पानी देने वाले जलाशय बीच जून तक सिर्फ 10 फीसदी ही भर पाए. 

अब आगे कैसा रहेगा हाल?

मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में हालात कुछ सुधर सकते हैं. हवाओं का सोमाली जेट मजबूत होने से बारिश बढ़ने की उम्मीद है और मानसून के जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचने का अनुमान है. फिर भी जानकार मान रहे हैं कि जुलाई के बड़े हिस्से में बारिश सामान्य से कम रह सकती है. अब पूरे मानसून की किस्मत इसी पर टिकी है कि जुलाई और अगस्त की बारिश जून की कमी को कितना पूरा कर पाती है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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