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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोच्चि कार हादसा: केरल HC ने दी जज को अग्रिम जमानत, बेटे ने किया था एक्सीडेंट

कोच्चि कार हादसा: केरल HC ने दी जज को अग्रिम जमानत, बेटे ने किया था एक्सीडेंट

केरल हाईकोर्ट ने एक जज को अग्रिम जमानत दे दी है. उनपर मोटर वाहन के तहत केस दर्ज किया गया है. उनके 17 साल के बेटे ने अपनी कार से स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोच्चि में एक जज को अग्रिम जमानत दी है. उन पर मोटर वाहन के तहत केस दर्ज किया गया है. मामला उनके 17 साल के नाबालिग बेटे की एक घटना से जुड़ा है. इसमें कथित तौर पर मर्सिडीज बेंच कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी गई थी. 

इससे कोच्चि में सड़क किनारे खाना बेचने वाले 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की सिंगल बेंच ने कहा है कि जांचकर्ता पहले ही इश न्यायिक अधिकारी से चार घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं. जज जांच में सहयोग करेंगे. 

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इसके अलावा जस्टिस ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. उन्हें सुरक्षा दी जाना चाहिए. वह एक न्यायिक अधिकारी हैं. वे जांच में सहयोग करेंगे. पुलिस ने चार घंटे तक पूछताछ भी की है. 

क्राइम ब्रांच ने घंटों की है जज से पूछताछ

इससे पहले कोच्चि के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अलुवा पुलिस क्लब में कई घंटों क पूछताछ की थी. उन्हें गुरुवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इससे पहले मर्सडीज दुर्घटना में जांच में कथित लापरवाही की बात भी सामने आई थी. यहां कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार का तबादल कर दिया गया. दुर्घटना 25 अक्टूबर को हुई थी. इसमें कोच्चि के चित्तूर इलाके में सड़क किनारे खाने का ठेला लगाने वाले जयाबालकृष्णन की मौत हो गई.

किशोर को मौके पर पकड़ लिया गया. बाद में किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी. उस पर गैरइरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया. शुक्रवार को एक स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई करेगी. 

इस धारा के तहत हुआ है मामला दर्ज

यह पूरा मामला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत दर्ज किया गया है. इसके तहत अगर कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इस प्रावधान में तीन साल की जेल, 25 हजार का जुर्माना और 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सजा दी जा सकती है. 

अदालत मानकर चलती है कि नाबालिग ने वाहन का इस्तेमाल उसके मालिक या पैरेंट्स की सहमति से किया था. चेरानल्लूर पुलिस स्टेशन से चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. इधर, नए कमिश्नर के तौर पर 2008 बैच के अधिकारी आर निशांतिनी की पोस्टिंग की गई है.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 29 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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