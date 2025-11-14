तेलंगाना की सबसे चर्चित सीट और इस सीट पर काबिज BRS पार्टी के गढ़ में सेंथ लग गई है. BRS का मजबूत गढ़ माने जाने वाला जुबली हिल्स अब कांग्रेस के खाते में चली गई है. यहां हुए उपचुनाव के नतीजे ने सभी को चौंका दिया है. कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव ने इस सीट पर करीबन 25 हजार के मार्जिन से जीत दर्ज की है. उन्होंने BRS उम्मीदवार मागंती सुनीता को 24,658 वोट से हराया है. कांग्रेस की इस जीत के साथ राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, और गहरा प्रश्नचिन्ह छोड़ गए हैं.

जाने रिजल्ट के आंकड़े

इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को 99,120, BRS की सुनीता को 74,462 वोट मिले हैं. इनमें दोनों के बीच वोट का आंकड़ा 24,658 है. इस सीट पर बीजेपी को 17,061 वोट ही मिले हैं.

BRS को फिर से विचार की जरूरत

यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, बल्कि BRS के लिए एक बड़ा संदेश है. जुबली हिल्स हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित और संपन्न इलाका है, जहां BRS का प्रभाव हमेशा से मजबूत माना जाता रहा है. इतने बड़े अंतर से हार का मतलब है कि शहरी मतदाताओं, खासकर युवाओं का मूड पार्टी के प्रति उलट रहा है. यह हार BRS की उस रणनीति पर भी सवाल खड़ा करती है जिसमें वे टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा कर रहे थे.

जुबली फतह कांग्रेस की बड़ी कामयाबी

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह जीत एक बड़ी कामयाबी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के मनोबल को काफी बढ़ाएगी. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की और स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों से सीधा संवाद किया. पार्टी ने शहरी सुविधाओं, सड़कों, जल निकासी और सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर BRS को घेरा. यह जीत इंडिया गठबंधन के लिए भी एक ताकत का संदेश देती है कि वे तेलंगाना में BRS को चुनौती देने की स्थिति में हैं.

क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हार के बाद BRS नेतृत्व को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा. शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच बढ़ती इस खाई को पाटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. यह चुनाव परिणाम तेलंगाना की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है, जहां मुकाबला अब और दिलचस्प और कड़ा होने वाला है.