Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

हैदराबाद अंतर्गत जुबली हिल्स विधानसभा के उपचुनाव में जहां एक तरफ शांतिपूर्ण मतदान की उम्मीद थी, वहीं दूसरी तरफ पोलिंग बूथों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रामक रवैया चुनावी माहौल को गरमाता दिख रहा है. यह घटनाक्रम दिखाता है कि चुनाव आयोग (ECI) के तमाम कड़े नियमों के बावजूद, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार जुबली हिल्स के तमाम मतदान केंद्रों के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता सीरियल नंबर 2 लिखे हुए टी-शर्ट पहनकर हंगामा कर रहे हैं. ये टी-शर्ट हूबहू कांग्रेस पार्टी के रंग और स्टाइल से मेल खाती हैं, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना है. यह हरकत आदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर खुला उल्लंघन है.

कुछ नहीं कर रहे पुलिस और चुनाव अधिकारी

सबसे अधिक निराशाजनक बात यह है कि इस गंभीर उल्लंघन के बारे में शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद, पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है. उनके इस उदासीन रवैये के चलते विरोधी दल भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. जब BRS के कार्यकर्ताओं ने इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियमों के उल्लंघन के लिए घेरा और सवाल किया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झगड़ा करना शुरू कर दिया.

शांति व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा

बूथों के बाहर की यह झड़प मतदान के माहौल को बिगाड़ रही है और शांति व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है. बीआरएस का कहना है कि वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए. मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए, और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. इस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वोटरों का प्रभावित करना ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि नियम कानूनों की खुली धज्जियां उड़ाना माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई