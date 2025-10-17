जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी

कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव ने शुक्रवार को जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन किया. इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी नामांकन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यादव का खुलकर समर्थन किया.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 17 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसी दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद रहे, लेकिन सबसे चर्चित मोड़ तब आया, जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी नामांकन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यादव को खुलकर समर्थन दिया.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BRS के 10 साल के शासन में जुबली हिल्स के विकास की बुरी तरह उपेक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव में BRS के 20% वोट भाजपा में परिवर्तित हो गए, जबकि 2023 के विधानसभा चुनावों में यह 35% होगा. विकास के लिए पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है.

नवीन यादव का सपोर्ट करेगी AIMIM 

नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नवीन यादव का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी.

इस बीच, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का प्रदर्शन राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है. उन्होंने नामांकन स्थल पर ही नवीन यादव से मुलाकात की और उन्हें जुबली हिल्स उपचुनाव जीतने के लिए शुभकामनाएं दीं. ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि वह यादव के पक्ष में हैं और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे.

AIMIM के समर्थन के साथ नवीन यादव की स्थिति मजबूत 

विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और AIMIM के बीच यह नजदीकी तेलंगाना के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को दर्शाती है. यह मुलाकात आगामी चुनावों के लिए विपक्षी एकता की कोशिशों के तौर पर भी देखी जा रही है, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं. ओवैसी के समर्थन के बाद नवीन यादव की स्थिति मजबूत हुई है और जुबली हिल्स का चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है.

Published at : 17 Oct 2025 06:20 PM (IST)
