हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'रेड्डी हो या राव, हम किसी के दुमछल्ले नहीं', जुबिली हिल्स उपचुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा!

'रेड्डी हो या राव, हम किसी के दुमछल्ले नहीं', जुबिली हिल्स उपचुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा!

AIMIM के कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के ऐलान के बाद अब पार्टी के फायरब्रांड नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सनसनीखेज बयान दिया है, जिससे जुबली हिल्स उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Nov 2025 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की जुबिली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है. एक ओर AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के फायरब्रांड नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सनसनीखेज बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

ओवैसी बंधुओं की पार्टी के इस फैसले से यह सीट हाई-प्रोफाइल बन गई है. AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने खुद जुबिली हिल्स में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, लेकिन उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान इस गठबंधन के बीच AIMIM की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को दर्शाता है.

अकबरुद्दीन का तेलंगाना CM और पूर्व CM को चुनौती

अकबरुद्दीन ने तीखे शब्दों में कहा, 'रेड्डी हो या राव, हम किसी के दुमछल्ले नहीं! हम सब से काम करवाना जानते हैं.' यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव दोनों को चुनौती देता है. उनका यह बयान केवल जुबिली हिल्स उपचुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात की याद दिलाता है कि हैदराबाद की राजनीति में असली ताकत का केंद्र AIMIM है.

यह तेवर AIMIM के उस पुराने रुतबे को दर्शाता है, जिसमें वह किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के दबाव में काम नहीं करती. जुबिली हिल्स में AIMIM का कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है. यहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और AIMIM का समर्थन कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को मजबूती देगा.

AIMIM की सोची-समझी साजिश

असदुद्दीन ओवैसी ने BRS पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिससे यह साफ है कि उनका समर्थन विकास के एजेंडे पर टिका है. हालांकि, अकबरुद्दीन का बयान यह भी साफ कर देता है कि यह समर्थन मजबूरी नहीं, बल्कि AIMIM के अपने राजनीतिक हित और हैदराबाद में 'किंगमेकर' की भूमिका को बनाए रखने की एक सोची-समझी चाल है. यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी बंधुओं की यह दोहरी रणनीति जुबिली हिल्स के मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है और उपचुनाव का परिणाम क्या आता है.

ये भी पढ़ें:- 'अदालतें और एजेंसियां खिलौना नहीं हैं, उसे जल्दी ढूंढें', महादेव ऐप के मुख्य आरोपी के गायब होने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

Published at : 05 Nov 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
Akbaruddin Owaisi Revanth Reddy AIMIM TELANGANA Jubilee Hills By Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘...और अब यह शुरू होता है’, जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन; जानें क्या कहा?
‘...और अब यह शुरू होता है’, जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Honda CB Hornet 125 CC Review
Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘...और अब यह शुरू होता है’, जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन; जानें क्या कहा?
‘...और अब यह शुरू होता है’, जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
नौकरी
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget