जुबली हिल्स उपचुनाव: कांग्रेस नेताओं पर खुलेआम पैसे और साड़ियां बांटने का आरोप, 11 लोग गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वोटरों को लुभाने के लिए पैसे और साड़ियां बांटने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. ये घटनाएं एर्रागड्डा, बोराबंडा और शेखपेट डिवीज़न के यल्लारेड्डीगुडा जैसे इलाकों में सामने आई हैं, जो कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती हैं. सबसे पहले इसी मामले को लेकर एर्रागड्डा (Erragadda) में पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी की.

सूचना थी कि कांग्रेस के नेता वहां से पैसे बांट रहे हैं. इस छापेमारी में लगभग 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है.

वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे पैसे और साड़ियां

इसके अलावा बोराबंडा में स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है. यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर ही बेधड़क पैसे और साड़ियां बांटने की खबरें हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब खुलेआम हो रहा है, जिससे प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता साफ झलकती है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुलिस तंत्र सो रहा है.

घरों के अंदर जाकर दे रहे नकद रुपये

बता दें कि शेखपेट डिवीज़न के यल्लारेड्डीगुडा में भी इसी तरह की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. यहां कांग्रेस कार्यकर्ता न सिर्फ़ सड़कों पर, बल्कि लोगों के घरों के अंदर जाकर भी साड़ियां और नकद पैसे बांट रहे थे. यह लोकतंत्र की पवित्रता पर सीधा हमला है और यह दर्शाता है कि सत्ता पाने के लिए किस हद तक अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है.

इन घटनाओं से साफ है कि जमीनी स्तर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा है. चुनाव आयोग और पुलिस को तत्काल प्रभाव से सख़्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके. वोटिंग से पहले इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना अति-आवश्यक है.

ये भी पढ़ें

एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?