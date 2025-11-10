हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजुबली हिल्स उपचुनाव: कांग्रेस नेताओं पर खुलेआम पैसे और साड़ियां बांटने का आरोप, 11 लोग गिरफ्तार

जुबली हिल्स उपचुनाव: कांग्रेस नेताओं पर खुलेआम पैसे और साड़ियां बांटने का आरोप, 11 लोग गिरफ्तार

Jubilee Hills By-Election: बोराबंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बेधड़क पैसे और साड़ियां बांटने की खबरें हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वोटरों को लुभाने के लिए पैसे और साड़ियां बांटने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. ये घटनाएं एर्रागड्डा, बोराबंडा और शेखपेट डिवीज़न के यल्लारेड्डीगुडा जैसे इलाकों में सामने आई हैं, जो कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती हैं. सबसे पहले इसी मामले को लेकर एर्रागड्डा (Erragadda) में पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी की.

सूचना थी कि कांग्रेस के नेता वहां से पैसे बांट रहे हैं. इस छापेमारी में लगभग 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है.

वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे पैसे और साड़ियां
इसके अलावा बोराबंडा में स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है. यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर ही बेधड़क पैसे और साड़ियां बांटने की खबरें हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब खुलेआम हो रहा है, जिससे प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता साफ झलकती है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुलिस तंत्र सो रहा है.

घरों के अंदर जाकर दे रहे नकद रुपये
बता दें कि शेखपेट डिवीज़न के यल्लारेड्डीगुडा में भी इसी तरह की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. यहां कांग्रेस कार्यकर्ता न सिर्फ़ सड़कों पर, बल्कि लोगों के घरों के अंदर जाकर भी साड़ियां और नकद पैसे बांट रहे थे. यह लोकतंत्र की पवित्रता पर सीधा हमला है और यह दर्शाता है कि सत्ता पाने के लिए किस हद तक अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है.

इन घटनाओं से साफ है कि जमीनी स्तर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा है. चुनाव आयोग और पुलिस को तत्काल प्रभाव से सख़्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके. वोटिंग से पहले इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना अति-आवश्यक है.

ये भी पढ़ें

एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?

Published at : 10 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Tags :
Arrest Money CONGRESS Jubilee Hills By-Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- टहाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?'
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
विश्व
Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- टहाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?'
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
विश्व
Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
नौकरी
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ट्रैवल
ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC लाया ये बेहतरी टूर पैकेज
ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC लाया ये बेहतरी टूर पैकेज
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget