दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की. जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया. इसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला. इस दौरान दोनों नेताओं को हंसी मजाक करते हुए वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi interacts with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during the G-20 Summit



(Source: DD News) pic.twitter.com/a4DvBgOLmD — ANI (@ANI) November 22, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी के अलावा कई देशों के राजनेताओं से भी मुलाकात की. उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डी सिल्वा से मुलाकात की. दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया. सिल्वा पीएम मोदी की पीठ थपथपाते नजर आए. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी पीएम मोदी ने गले लगकर मुलाकात की. PM मोदी ने G20 समिट के सेशन को संबोधित किया.

#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi shares hug with several world leaders, including Brazil's president, Luiz Inácio Lula da Silva, at the G-20 Summit in Johannesburg



(Source: DD News) pic.twitter.com/yWNNal90jy — ANI (@ANI) November 22, 2025

इटली और भारत के संबंधों पर चर्चा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुलाकात में भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया. इसमें सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और उर्जा से जुड़े मुद्दे अहम रहे. साथ ही यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और वैश्विप व्यापार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बार के जी-20 सम्मलेन में मोदी और मेलोनी की मुलाकात सकारात्मक रही. इससे पहले पीएम मोदी ने जून 2025 में भी कनाडा के कनानास्किस में आयोजित हुए 51वें जी7 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. यहां दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच सहयोग और संबंध को मजबूत बनाने का वादा किया था. बता दें, सितंबर में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को एक असाधारण राजनेता बताया था. इसके साथ ही पीएम मोदी ने मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी को मन की बात, या दिल से निकले विचार बताया था.

इटली की पीएम मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी का नाम 'आई एम जॉर्जिया' है। इस किताब की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने भारत और इटली के बीच मजबूत संबंधों पर बल दिया, जो साझी सांस्कृतिक सोच- विरासत का संरक्षण, समुदाय की शक्ति और एक प्रेरणा के रूप में नारीत्व का उत्सव पर आधारित है. इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक तस्वीर साझा की थी. मेलोनी ने 2026 में भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए समर्थन जताया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. वहीं, रूस के राष्ट्रपति भी शामिल नहीं हुए हैं.चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट से नदारद हैं. पीएम मोदी कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात करेंगे.

भारत के लिए क्यों खास इस बार का जी-20

इस बार का जी-20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद अहम है. साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीका को जी-20 का हिस्सा बनाया गया था. यह पहली बार है, जब अफ्रीका में जी-20 समिट का आयोजन हो रहा है. अमेरिका, रूस, और चीन की गैरमौजूदगी में भारत इस बार के सम्मेलन में प्रमुख चेहरा है.