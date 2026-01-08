Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में गुरुवार (8 जनवरी) सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) छापेमारी कर रही है. ईडी की ये रेड लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे स्कैम को लेकर है. इसके तहत एक संगठित गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था. लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर जारी किए जा रहे थे.

शुरुआत में ये स्कैम Indian Railways के नाम पर पकड़ा गया था लेकिन अब जांच में सामने आया है कि गैंग ने 40 से ज़्यादा सरकारी विभागों और संस्थानों के नाम पर भी लोगों को फंसाया. जिनमें Forest, RRB, Indian Post, Income Tax, High Court, PWD, Bihar Government, DDA, Rajasthan Secretariat समेत कई विभाग शामिल हैं.

कुछ लोगों को 2-3 महीने तक सैलरी दी गई

ये गिरोह सरकारी विभागों के नाम से मिलते-जुलते फेक ई-मेल IDs बनाकर पीड़ितों को फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजता था. भरोसा जीतने के लिए कुछ पीड़ितों को 2-3 महीनों तक सैलरी भी दी गई. कई लोगों को तो RPF, TTE और टेक्नीशियन जैसी पोस्ट पर भेजकर ऐसा माहौल बनाया गया. मानो उनकी असली नौकरी लग गई हो. बाद में इनसे मोटी रकम वसूली जाती थी.

किन-किन राज्यों में हो रही है छापेमारी

ईडी इस मामले में बिहार, बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में छापेमारी कर रही है. इन 6 राज्यों के कुल 15 शहरों में ईडी की रेड जारी है. यूपी के गोरखपुर में ईडी ने 2 स्थानों पर छापेमारी की है. इसके अलावा इलाहाबाद में 1 और लखनऊ में भी 1 जगह छापेमारी चल रही है. बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर और मोतिहारी में भी 2 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इस गैंग के 2 ठिकानों की जानकारी मिली है और यहां छापेमारी चल रही है. इसके अलावा राजकोट में भी छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें

दूध के बकाए में बहा खून, डेयरी मैनेजर पर कारोबारी ने तलवार से किए वार और फिर...