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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान

यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान

मणिपुर में बीते कई सालों से सामुदायिक हिंसाओं के करण गहरा संकट बना हुआ है. ऐसे में कांग्रेस के पास वहां सरकार बनाने का मौका होगा और अकोइजम भी इस चुनाव में अपनी खोई छवि वापस हासिल करना चाहेंगे.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 16 Nov 2026 06:46 PM (IST)
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यौन शोषण के आरोप में फंसे जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस के सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने अगले साल मणिपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इसकी जानकारी उन्होंने 15 नवंबर को अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकोइजम ने कहा कि "उन्होंने आगामी चुनावों की राजनीतिक रणनीतियों को लेकर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ओ. इबोबी सिंह के साथ चर्चा की है." उन्होंने कहा, "हमने इस पर चर्चा की कि कैसे कांग्रेस की सरकार बनाई जाए और राज्य को भाजपा और उसके सहयोगी दलों से बचाया जाए. बातचीत के बाद यह तय हुआ कि मैं केइसामथोंग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा."

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मणिपुर में कांग्रेस की सरकार!

अकोइजम ने अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, ताकि पार्टी को बहुमत मिल सके." उन्होंने कहा कि "सरकार में शामिल होकर हमें समुदायों के बीच शांति स्थापित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के जरिए राज्य के भविष्य को एक नई दिशा देने का मौका मिलेगा."

मणिपुर में हुई हिंसा

मणिपुर में बीते कई सालों से सामुदायिक हिंसाओं के बाद गहरा सामाजिक और राजनीतिक संकट बना हुआ है. 2024 में मणिपुर में हुई हिंसा के बाद 2027 में पहला विधानसभा चुनाव है. राज्य में 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई थी. जबकि हिंसा के बादल अधिक गहरे होने के बाद बीते साल राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जिससे एन बीरेन सिंह की सरकार गिर गई थी. लगभग 1 साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद 2026 की शुरुआत में बीजेपी ने युमनाम खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री बनाया है. 

अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के आरोप

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स' में प्रोफेसर अकोइजम को, उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद 9 अक्टूबर को जेएनयू प्रशासन ने आनन-फानन में बर्खास्त कर दिया था. जिस पर उन्हें बाद में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी.

उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने इस कार्रवाई को 'साजिश' (witch hunt) करार दिया और दावा किया कि उन्हें जांच समिति के निष्कर्षों पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 16 Nov 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Manipur Elections 'Manipur Elections 2027 Manipur Election 2027 Manipur Assembly Election 2027
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