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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरला भट हत्या मामले में यासीन मलिक ने मांगी मौत की सजा, जानें क्या कहा?

सरला भट हत्या मामले में यासीन मलिक ने मांगी मौत की सजा, जानें क्या कहा?

यासीन मलिक ने कहा कि मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरी समझ से यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक हालात और फैसलों का नतीजा है और मेरा मानना है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Sep 2026 07:37 PM (IST)
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  • मलिक अन्य मामलों में तिहाड़ जेल में उम्रकैद हैं।

जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है. उन्होंने मुकदमे का सामना करने से मना कर दिया और खुद के लिए मौत की सजा की मांग की. अपने हलफनामे में मलिक ने दावा किया कि उन्होंने इस्तखारा किया था, यह एक इस्लामिक प्रार्थना है जिसका इस्तेमाल किसी अहम फैसले से पहले अल्लाह से मार्गदर्शन मांगने के लिए किया जाता है. अपनी परिस्थितियों और गहरे चिंतन के आधार पर, उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही का विरोध न करने का फैसला किया.

नर्स की हत्या को लेकर यासीन मलिक ने किया दावा

प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के जेल में बंद प्रमुख यासीन मलिक ने बुधवार (2 सितंबर, 2026) को राजधानी श्रीनगर की एक अतिरिक्त सत्र अदालत (जो TADA/POTA मामलों की सुनवाई करती है) में अपने वकील के जरिए 25 पेज का हलफनामा दाखिल किया. इसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए 1990 के सरला भट हत्याकांड मामले में अपने लिए मौत की सजा की मांग की.

मलिक ने कहा कि अप्रैल 1990 में सरला भट की हत्या के समय वे गंभीर रूप से घायल थे, बेहोश थे और उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने दावा किया कि जो व्यक्ति खुद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसके लिए इस अपराध की साजिश रचना असंभव था.

हलफनामे में क्या बोले यासीन मलिक

हलफनामे में कहा गया है, ‘अभियोजन पक्ष के अनुसार, मैंने कथित तौर पर 19 अप्रैल, 1990 को सरला भट की हत्या का निर्देश दिया था. हालांकि, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 8 अप्रैल, 1990 को मुझे जानलेवा चोटें आई थीं, मैं कोमा में था और व्यापक रूप से यह खबर फैली थी कि मेरी मौत हो गई है. असल में मुझे दो बार मृत घोषित किया गया था- पहली बार 8 अप्रैल, 1990 को और दूसरी बार 27 अप्रैल, 1990 को (उस समय फैली खबरों के अनुसार ईद के दिन). इसलिए यह समझ से परे है कि जो व्यक्ति बेहोश था, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और जिसे व्यापक रूप से मृत माना जा रहा था, वह इस अपराध में कैसे शामिल हो सकता था, इसका निर्देश दे सकता था या इसकी साजिश रच सकता था? जैसा कि आरोप लगाया गया है.’

SIA ने फाइल की 737 पेज की चार्जशीट

शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) की 27 वर्षीय नर्स सरला भट का 18 अप्रैल, 1990 को आतंकवादियों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी. जून 2026 में, जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 737 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें यासीन मलिक को कई अन्य लोगों के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया.

उन्होंने अभियोजन पक्ष के उस दावे पर सवाल उठाए, जिसमें घटनास्थल से कथित तौर पर मिले 36 साल पुराने हाथ से लिखे JKLF नोट का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने पूछा कि 1990 की शुरुआती जांच में उनका नाम कभी क्यों नहीं आया. उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भट सुरक्षा बलों की मुखबिर थीं, उन्होंने उन्हें एक निर्दोष नागरिक बताया.

मुझे कोर्ट या जांच एजेंसियों से कोई शिकायत नहीं- मलिक

मलिक ने लिखा, ‘मुझे बहुत हैरानी और अविश्वास हुआ जब घटना के तीन दशक से भी ज्यादा समय बाद मुझे उस चार्जशीट में आरोपियों में से एक के तौर पर शामिल किया गया. मुझे इस अदालत या जांच एजेंसियों से कोई शिकायत नहीं है. मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरी समझ से यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक हालात और फैसलों का नतीजा है और मेरा मानना है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है.’

राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाते हुए यासीन मलिक ने कहा कि उन्होंने मुकदमे से हटने का फैसला किया है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला अपराध कबूलने या अभियोजन पक्ष के दावों को मानने जैसा नहीं है.

तिहाड़ जेल में बंद मलिक ने पाकिस्तानी पत्नी को लेकर क्या कहा?

मलिक पहले से ही 2017 के टेरर-फंडिंग के एक अलग मामले में 2022 में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उन पर 1989 में रुबैया सईद के अपहरण और 1990 में भारतीय वायु सेना (IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामलों में भी मुकदमे चल रहे हैं. अदालत ने सरला भट मामले में अभियोजन पक्ष के जवाब के लिए 19 सितंबर, 2026 की तारीख तय की है.

इसी बयान में, मलिक ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक से अलग होने के फैसले की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी पत्नी उनकी मौजूदा कानूनी स्थिति का बोझ उठाए या उनकी विधवा बनकर रहे. 

यह भी पढ़ेंः बिहार पुलिस की कार्रवाई के शिकार छात्रों से मिले राहुल गांधी, BJP को दी चेतावनी

Published at : 03 Sep 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
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