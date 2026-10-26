'महान मुख्यमंत्री ने...', कुमारस्वामी ने DK शिवकुमार पर लगाए चौंकाने वाले गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए 600 करोड़ रुपये की डील की थी.

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है. उन्होंंने आगे कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा कहा है और वह कोई और नहीं, बल्कि मौजूदा 'महान' मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने ही यह बात कही है." कुमारस्वामी ने आगे कहा कि एक परिवार को खत्म करने की बात का मतलब देवेगौड़ा के परिवार से है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की भी बात कही. कुमारस्वामी ने कहा कि इसीलिए इन सभी बातों की बड़े पैमाने पर गहन जांच होनी चाहिए. जांच शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है. सच तो सामने आकर ही रहेगा.

डीके शिवकुमार पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC/NICE) प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सीएम शिवकुमार की संपत्ति में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिवकुमार की घोषित संपत्ति 2003 में करीब 4 करोड़ रुपये थी और 2023 तक यह 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई.

NICE प्रोजेक्ट को लेकर उठाए सवाल

जेडीएस नेता कुमारस्वामी का आरोप है कि NICE प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन के सौदों में शिवकुमार और उनके परिवार को जमकर फायदा मिला. उन्होंने होसकरेहल्ली की जमीन और शोभा डेवलपर्स से जुड़े एक ज्वाइंट वेंचर का भी जिक्र किया. कुमारस्वामी ने इन सौदों से जुड़े कथित लाभ पर कई सवाल उठाए हैं.

इन आरोपों पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि उन्हें कारोबार करने का पूरा अधिकार है. उनके बच्चों को भी बिजनेस और संपत्ति खरीदने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई चोरी करके कोई संपत्ति हासिल नहीं की है. शिवकुमार ने आगे कहा कि वह हर साल अपनी संपत्ति घोषित करते हैं.

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