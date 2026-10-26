Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महान मुख्यमंत्री ने...', कुमारस्वामी ने DK शिवकुमार पर लगाए चौंकाने वाले गंभीर आरोप

'महान मुख्यमंत्री ने...', कुमारस्वामी ने DK शिवकुमार पर लगाए चौंकाने वाले गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के CM पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए डील की थी.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 26 Oct 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए 600 करोड़ रुपये की डील की थी.

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है. उन्होंंने आगे कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा कहा है और वह कोई और नहीं, बल्कि मौजूदा 'महान' मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने ही यह बात कही है." कुमारस्वामी ने आगे कहा कि एक परिवार को खत्म करने की बात का मतलब देवेगौड़ा के परिवार से है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की भी बात कही. कुमारस्वामी ने कहा कि इसीलिए इन सभी बातों की बड़े पैमाने पर गहन जांच होनी चाहिए. जांच शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है. सच तो सामने आकर ही रहेगा.

डीके शिवकुमार पर लगाए गंभीर आरोप 
इससे पहले कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC/NICE) प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सीएम शिवकुमार की संपत्ति में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिवकुमार की घोषित संपत्ति 2003 में करीब 4 करोड़ रुपये थी और 2023 तक यह 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई.

NICE प्रोजेक्ट को लेकर उठाए सवाल
जेडीएस नेता कुमारस्वामी का आरोप है कि NICE प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन के सौदों में शिवकुमार और उनके परिवार को जमकर फायदा मिला. उन्होंने होसकरेहल्ली की जमीन और शोभा डेवलपर्स से जुड़े एक ज्वाइंट वेंचर का भी जिक्र किया. कुमारस्वामी ने इन सौदों से जुड़े कथित लाभ पर कई सवाल उठाए हैं.

इन आरोपों पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि उन्हें कारोबार करने का पूरा अधिकार है. उनके बच्चों को भी बिजनेस और संपत्ति खरीदने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई चोरी करके कोई संपत्ति हासिल नहीं की है. शिवकुमार ने आगे कहा कि वह हर साल अपनी संपत्ति घोषित करते हैं. 

ये भी पढ़ें

'ट्रक रोका, एफिडेविट छीनने की कोशिश', ऋतब्रत बनर्जी का आरोप, ममता पर तंज

Published at : 26 Oct 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Karnataka HD Kumaraswamy DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजमगढ़, बदायूं... 'UP की मुस्लिम सीटों पर यादव परिवार का कब्जा', ओवैसी का अखिलेश पर निशाना
आजमगढ़, बदायूं... 'UP की मुस्लिम सीटों पर यादव परिवार का कब्जा', ओवैसी का अखिलेश पर निशाना
इंडिया
'बाप' वाले कमेंट पर खरगे के बचाव में उतरे पप्पू यादव, बोले- 'सर्वनाश...'
'बाप' वाले कमेंट पर खरगे के बचाव में उतरे पप्पू यादव, बोले- 'सर्वनाश...'
इंडिया
ब्राजील में लूला की जीत पर विवाद! क्या है आरोप? बोल्सोनारो बोले- 'चुनाव रद्द हो'
ब्राजील में लूला की जीत पर विवाद! क्या है आरोप? बोल्सोनारो बोले- 'चुनाव रद्द हो'
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
महाराष्ट्र
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब, खड़ा हुआ विवाद
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
ट्रेंडिंग
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget