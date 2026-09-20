गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जनरल ताकेहिरो बोले - 'यह मेरे लिए...'

जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जनरल ताकेहिरो बोले - 'यह मेरे लिए...'

भारत-जापान के ‘वीर गार्डियन’ हवाई अभ्यास में JASDF प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरीता ने भारतीय पायलट के साथ तेजस उड़ाया. उन्होंने उड़ान को अमूल्य अनुभव बताते हुए भारत-जापान रक्षा सहयोग की सराहना की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Sep 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और जापान के बीच चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास ‘वीर गार्डियन’ के दौरान रविवार (20 सितंबर 2026) को एक खास नजारा देखने को मिला. जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ताकेहिरो मोरीता ने भारतीय वायु सेना के पायलट के साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. उन्होंने इस अनुभव को बेहद खास बताते हुए कहा कि यह उनके लिए “सचमुच एक अमूल्य अनुभव” है.

उसी दौरान भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी एक अलग तेजस विमान में उड़ान भरी. दोनों विमानों ने जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन से एक साथ फॉर्मेशन सॉर्टी की. करीब 20 से 25 मिनट तक चली इस उड़ान में दोनों तेजस विमानों ने एयरफील्ड के ऊपर निर्धारित फॉर्मेशन में उड़ान भरी.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
राहुल के कार्यक्रम में मिमिक्री विवाद पर बोले बाबा रामदेव - 'किसी का अपमान...'
राहुल के कार्यक्रम में मिमिक्री विवाद पर बोले बाबा रामदेव - 'किसी का अपमान...'
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
इंडिया
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?

दो तेजस विमानों ने साथ भरी उड़ान

फॉर्मेशन सॉर्टी के दौरान दोनों तेजस विमानों ने कुछ समय तक एक साथ उड़ान भरी. लैंडिंग से पहले दोनों विमानों ने ‘पील-ऑफ’ पैंतरेबाजी की और अलग-अलग दिशा में मुड़कर एयरफील्ड पर वापस लौटे. इस दौरान जनरल मोरीता भारतीय वायु सेना के एक पायलट के साथ तेजस में थे, जबकि एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने दूसरे तेजस को उड़ाया. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की इस उड़ान को भारत-जापान वायु सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग से जोड़कर देखा गया.

मोरीता ने तेजस की तारीफ की

उड़ान के बाद जनरल ताकेहिरो मोरीता ने तेजस की तकनीक और इसके स्वदेशी विकास की सराहना की. उन्होंने कहा कि तेजस भारत की तकनीकी क्षमता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उदाहरण है. उन्होंने बताया कि इस विमान को उड़ाने से उन्हें उन भारतीय सैन्य अधिकारियों, पायलटों और उद्योग से जुड़े लोगों के प्रयासों को करीब से समझने का मौका मिला, जिन्होंने तेजस के विकास में योगदान दिया है. मोरीता ने कहा कि इस उड़ान से उन्हें भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण माहौल को समझने और ‘वीर गार्डियन’ अभ्यास के महत्व को जानने में भी मदद मिली.

दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है यह उड़ान

JASDF प्रमुख ने कहा कि वह तेजस में उड़ान को केवल एक यादगार अनुभव के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि इसे भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच लंबे समय से बने भरोसे और दोस्ती के प्रतीक के रूप में भी याद रखेंगे. उन्होंने बताया कि ‘वीर गार्डियन’ भारत और जापान के बीच दूसरा द्विपक्षीय फाइटर एयर एक्सरसाइज है. खास बात यह है कि इस अभ्यास के लिए पहली बार जापानी फाइटर विमान भारतीय जमीन पर तैनात किए गए हैं.

2018 में हुआ था पहला हवाई अभ्यास

जनरल मोरीता ने भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का जिक्र करते हुए ‘शिन्यू मैत्री’ अभ्यास को भी याद किया. यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था, जो 2018 में भारत में आयोजित हुआ था. उन्होंने कहा कि भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की तैनाती लंबे समय से दोनों देशों की सेनाओं की इच्छा रही है. यह कदम तीन साल पहले भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की जापान की ऐतिहासिक यात्रा के बाद रक्षा सहयोग के अगले चरण के रूप में सामने आया है.

भारत के तेजस, सुखोई और राफेल भी अभ्यास में शामिल

‘वीर गार्डियन’ अभ्यास में भारतीय वायु सेना अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रही है. इसमें स्वदेशी LCA तेजस, Su-30MKI और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं. जापान की ओर से F-2A लड़ाकू विमानों ने अभ्यास में हिस्सा लिया है. दोनों देशों की वायु सेनाएं इस अभ्यास के जरिए एक-दूसरे के साथ संचालन और प्रशिक्षण के तरीकों को समझने तथा आपसी तालमेल बढ़ाने पर काम कर रही हैं.

भारत में पहली बार जापानी फाइटर जेट की तैनाती

‘वीर गार्डियन’ का एक अहम पहलू यह है कि पहली बार जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत भारत में तैनात हुए हैं. अभ्यास के बाद दोनों वायु सेना प्रमुखों ने मीडिया से बातचीत की और इस तरह के संयुक्त प्रशिक्षण को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया. जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय तेजस और जापान के F-2A विमान इस सहयोग की तस्वीर को दर्शाते नजर आए.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 20 Sep 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force India-japan Tejas Fighter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल के कार्यक्रम में मिमिक्री विवाद पर बोले बाबा रामदेव - 'किसी का अपमान...'
राहुल के कार्यक्रम में मिमिक्री विवाद पर बोले बाबा रामदेव - 'किसी का अपमान...'
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
इंडिया
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
कुर्मी समाज के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, UCC पर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Sandeep Chaudhary | Hit and Run Case: आम आदमी को इतना गुस्सा क्यों आता है? | Delhi Accident | ABP
Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
महाराष्ट्र
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
न्यूज़
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
नंदीग्राम उपचुनाव: अधीर रंजन पर भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी - 'वो BJP के...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget