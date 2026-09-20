जापान के एयर चीफ ने उड़ाया तेजस, जनरल ताकेहिरो बोले - 'यह मेरे लिए...'

भारत और जापान के बीच चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास ‘वीर गार्डियन’ के दौरान रविवार (20 सितंबर 2026) को एक खास नजारा देखने को मिला. जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ताकेहिरो मोरीता ने भारतीय वायु सेना के पायलट के साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. उन्होंने इस अनुभव को बेहद खास बताते हुए कहा कि यह उनके लिए “सचमुच एक अमूल्य अनुभव” है.

उसी दौरान भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी एक अलग तेजस विमान में उड़ान भरी. दोनों विमानों ने जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन से एक साथ फॉर्मेशन सॉर्टी की. करीब 20 से 25 मिनट तक चली इस उड़ान में दोनों तेजस विमानों ने एयरफील्ड के ऊपर निर्धारित फॉर्मेशन में उड़ान भरी.

#WATCH | Rajasthan: Indian Air Force chief Air Chief Marshal Amar Preet Singh and Japan Air Self-Defense Force (JASDF) Chief of Staff, General Takehiro Morita, taking a sortie in a Light Combat Aircraft (LCA) Tejas during Exercise Veer Guardian 2026 at Air Force Station Jodhpur.… pic.twitter.com/sEDmmxFt81 — ANI (@ANI) September 20, 2026

दो तेजस विमानों ने साथ भरी उड़ान

फॉर्मेशन सॉर्टी के दौरान दोनों तेजस विमानों ने कुछ समय तक एक साथ उड़ान भरी. लैंडिंग से पहले दोनों विमानों ने ‘पील-ऑफ’ पैंतरेबाजी की और अलग-अलग दिशा में मुड़कर एयरफील्ड पर वापस लौटे. इस दौरान जनरल मोरीता भारतीय वायु सेना के एक पायलट के साथ तेजस में थे, जबकि एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने दूसरे तेजस को उड़ाया. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की इस उड़ान को भारत-जापान वायु सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग से जोड़कर देखा गया.

मोरीता ने तेजस की तारीफ की

उड़ान के बाद जनरल ताकेहिरो मोरीता ने तेजस की तकनीक और इसके स्वदेशी विकास की सराहना की. उन्होंने कहा कि तेजस भारत की तकनीकी क्षमता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उदाहरण है. उन्होंने बताया कि इस विमान को उड़ाने से उन्हें उन भारतीय सैन्य अधिकारियों, पायलटों और उद्योग से जुड़े लोगों के प्रयासों को करीब से समझने का मौका मिला, जिन्होंने तेजस के विकास में योगदान दिया है. मोरीता ने कहा कि इस उड़ान से उन्हें भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण माहौल को समझने और ‘वीर गार्डियन’ अभ्यास के महत्व को जानने में भी मदद मिली.

दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है यह उड़ान

JASDF प्रमुख ने कहा कि वह तेजस में उड़ान को केवल एक यादगार अनुभव के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि इसे भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच लंबे समय से बने भरोसे और दोस्ती के प्रतीक के रूप में भी याद रखेंगे. उन्होंने बताया कि ‘वीर गार्डियन’ भारत और जापान के बीच दूसरा द्विपक्षीय फाइटर एयर एक्सरसाइज है. खास बात यह है कि इस अभ्यास के लिए पहली बार जापानी फाइटर विमान भारतीय जमीन पर तैनात किए गए हैं.

2018 में हुआ था पहला हवाई अभ्यास

जनरल मोरीता ने भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का जिक्र करते हुए ‘शिन्यू मैत्री’ अभ्यास को भी याद किया. यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था, जो 2018 में भारत में आयोजित हुआ था. उन्होंने कहा कि भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की तैनाती लंबे समय से दोनों देशों की सेनाओं की इच्छा रही है. यह कदम तीन साल पहले भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की जापान की ऐतिहासिक यात्रा के बाद रक्षा सहयोग के अगले चरण के रूप में सामने आया है.

भारत के तेजस, सुखोई और राफेल भी अभ्यास में शामिल

‘वीर गार्डियन’ अभ्यास में भारतीय वायु सेना अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रही है. इसमें स्वदेशी LCA तेजस, Su-30MKI और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं. जापान की ओर से F-2A लड़ाकू विमानों ने अभ्यास में हिस्सा लिया है. दोनों देशों की वायु सेनाएं इस अभ्यास के जरिए एक-दूसरे के साथ संचालन और प्रशिक्षण के तरीकों को समझने तथा आपसी तालमेल बढ़ाने पर काम कर रही हैं.

भारत में पहली बार जापानी फाइटर जेट की तैनाती

‘वीर गार्डियन’ का एक अहम पहलू यह है कि पहली बार जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत भारत में तैनात हुए हैं. अभ्यास के बाद दोनों वायु सेना प्रमुखों ने मीडिया से बातचीत की और इस तरह के संयुक्त प्रशिक्षण को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया. जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय तेजस और जापान के F-2A विमान इस सहयोग की तस्वीर को दर्शाते नजर आए.