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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: गोलियां, फांसी और विरोध, दुनियाभर में कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने बदला इतिहास

Xप्लेन: गोलियां, फांसी और विरोध, दुनियाभर में कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने बदला इतिहास

इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ न्याय की मांग की, बल्कि कई जगह व्यवस्था में बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 05 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. मानसून की बारिश और खराब मौसम भी युवाओं के हौसले को नहीं तोड़ पा रही. कई अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आंदोलन ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्यव्यापी रूप ले लिया है और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी समर्थन दिया है.

रांची में छात्रों का आंदोलन तेज

दिल्ली में आंदोलन खत्म होते ही झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हजारों छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है. देशभर में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है. झारखंड में छात्र JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन दिल्ली की तरह ही लगातार तेज होता जा रहा है. अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पूरे सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं.

JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों के बाद 25 जुलाई से रांची में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. यह आंदोलन NEET पेपर लीक विवाद के बाद सामने आया है.

इतिहास गवाह है कि जब-जब युवा और छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आए हैं, तब-तब व्यवस्था और सत्ता की नींव हिल गई है. आज हम आपको दुनियाभर में हुए बड़े छात्र आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं. इनमें से कई आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता भी हुई.

इतिहास में दर्ज हैं ये प्रमुख छात्र आंदोलन

1. व्हाइट रोज़ सोसायटी

यह आंदोलन नाज़ी जर्मनी में विश्वविद्यालय के छात्रों और एक प्रोफेसर द्वारा चलाया गया था. इस आंदोलन में हिंसा के बजाय विचारों और पर्चों के माध्यम से हिटलर के तानाशाही शासन का विरोध किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हिटलर की सत्ता के खिलाफ जागरूक करना था. छात्रों ने गुप्त रूप से पर्चे छापकर लोगों से नाजी शासन का विरोध करने और लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन की अपील की.

हालांकि, फरवरी 1943 में कई सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और हांस शोल और सोफी शोल सहित इस आंदोलन के कई प्रमुख सदस्यों को फांसी दे दी गई. आज भी यह आंदोलन लोकतांत्रिक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है.


Xप्लेन: गोलियां, फांसी और विरोध, दुनियाभर में कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने बदला इतिहास

2. ट्लाटेलोल्को नरसंहार (1968)

जब भी छात्र आंदोलनों की बात होती है, तो मेक्सिको में छात्रों के आंदोलन पर हुई सरकारी कार्रवाई को भी याद किया जाता है, जिसे ट्लाटेलोल्को नरसंहार के नाम से जाना जाता है.

2 अक्टूबर 1968 को हजारों छात्र मेक्सिको सिटी के ट्लाटेलोल्को स्क्वायर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी दमन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. तभी सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं. इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए. यह मेक्सिको के छात्र आंदोलन पर सरकार द्वारा किया गया हिंसक दमन था.

3. ग्रीन्सबोरो सिट-इन्स (1960)

यह अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन था. इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1960 को हुई. दरअसल, चार अफ्रीकी-अमेरिकी छात्र एक रेस्तरां में पहुंचे और वहां "केवल श्वेत लोगों के लिए" लिखे काउंटर पर बैठकर शांतिपूर्ण विरोध किया. इस प्रदर्शन का उद्देश्य नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था.

यह आंदोलन तेजी से पूरे अमेरिका में फैल गया और कई सार्वजनिक स्थानों पर नस्लीय भेदभाव खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को नई दिशा दी.

4. केंट स्टेट आंदोलन (1970)

यह आंदोलन भी छात्रों की वजह से दुनिया भर में याद किया जाता है. यह वियतनाम युद्ध के खिलाफ छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध था, जिस पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी. यह घटना अमेरिकी छात्र आंदोलनों और युद्ध-विरोधी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई.

5. सोवेटो विद्रोह (1976)

यह दक्षिण अफ्रीका के छात्रों द्वारा रंगभेदी शिक्षा व्यवस्था और अपार्थाइड शासन के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसे पुलिस ने हिंसक तरीके से दबा दिया. यह घटना रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई.

6. ईरानी छात्र आंदोलन (1999)

1999 का ईरानी छात्र आंदोलन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर शुरू हुआ था. सरकार द्वारा इसे बलपूर्वक दबा दिया गया, लेकिन यह ईरान के आधुनिक छात्र आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया.

7. हांगकांग का अम्ब्रेला आंदोलन (2014)

लोकतांत्रिक चुनावों की मांग को लेकर छात्रों द्वारा शुरू किया गया यह एक बड़ा जनआंदोलन था. छात्रों और लोकतंत्र समर्थकों ने चीन द्वारा हांगकांग के मुख्य कार्यकारी के चुनाव पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की आंसू गैस और पेपर स्प्रे से बचने के लिए छतरियों (Umbrellas) का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे अम्ब्रेला आंदोलन कहा गया. यह आंदोलन कई सप्ताह तक चला. तत्काल लोकतांत्रिक सुधार नहीं हुए, लेकिन इसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को वैश्विक पहचान दिलाई.

इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ न्याय की मांग की, बल्कि कई जगह व्यवस्था में बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. छात्र आंदोलनों ने दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 05 Aug 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Student Protest CJP DELHI Jharkhand Protest
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