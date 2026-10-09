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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर मंतर प्रदर्शन: FIR निरस्त किए जाने के खिलाफ याचिका पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमने...'

जंतर मंतर प्रदर्शन: FIR निरस्त किए जाने के खिलाफ याचिका पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमने...'

नीट पेपर लीक मामले को लेकर जून 2026 में आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था. इस दौरान हिंसा करने के लिए कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. FIR निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 09 Oct 2026 01:38 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी दर्ज एफआईआर की जांच की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस ने युवा छात्रों के सामने पड़े लंबे जीवन की बात की है. याचिकाकर्ता की मांग थी कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए. इस तरह के दखल से कानून-व्यवस्था पर गलत असर पड़ सकता है.

चीफ जस्टिस ने कहा, एफआईआर रद्द करते समय युवा छात्रों के सामने पड़े लंबे जीवन और उनके अभिभावकों के बारे में विचार किया गया था. हमने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई राहत नहीं दी है.

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आपराधिक बैकग्राउंड वालों को राहत नहीं

चीफ जस्टिस ने कहा, एफआईआर रद्द करते समय युवा छात्रों के सामने पड़े लंबे जीवन और उनके अभिभावकों के बारे में विचार किया गया था. हमने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई राहत नहीं दी है.

हम नहीं चाहते उन्हें अदालत में आना पड़े
सीजेआई ने कहा, ''आप कहते हैं कि हमें अनुच्छेद 142 लागू नहीं करना चाहिए था और एफआईआर रद्द नहीं करनी चाहिए थी. आप समझिए ये युवा छात्र हैं. हमें उनके माता-पिता, उनके भविष्य का ध्यान रखना है. हम नहीं चाहते कि उन्हें अदालत में आना पड़े.''

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच एल रामनाथन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. रामनाथन ने तर्क दिया कि पुलिस के कामकाज में कोई न्यायिक दखल  नहीं हो सकता है.

बता दें नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद चलो आंदोलन शुरू किया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ कथित हिंसा के आरोप में कई एफआईआर दर्ज की.

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आंदोलन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग में कॉकरोच जनता पार्टी 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वाली है. जंतर-मंतर पर भीड़ से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं. कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: जेवर हवाई अड्डे का नाम अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर, सीएम योगी का ऐलान

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 09 Oct 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar SUPREME COURT CJI Surya Kant
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